Medio millón de aves de corral sacrificadas en Alemania por gripe aviar

Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania para intentar contener la propagación de la gripe aviar, según un recuento realizado por las autoridades el lunes.

Desde principios de septiembre se detectaron 31 focos en granjas, que se vieron obligadas a sacrificar a sus aves, informó a AFP el centro nacional alemán de investigación de enfermedades animales, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI).

En Neutrebbin, cerca de la capital Berlín, una empresa agrícola tuvo que sacrificar unos 50.000 pollos desde el inicio de la epidemia, que fueron vertidos por centenares en el remolque de un camión con ayuda de una retroexcavadora, constató el lunes una periodista de AFP.

«La situación evoluciona tan rápidamente que las cifras son solo una instantánea y reflejan la magnitud de la epizootia más que los totales exactos», declaró una portavoz del FLI.

Pese a que se reforzaron las medidas de prevención en varios estados del país, el presidente de la Asociación de la Industria Avícola alemana, Hans-Peter Goldnick, consideró que un confinamiento a escala nacional sería mucho más eficaz.

Esta competencia corresponde a los estados federados, respondió el lunes un portavoz del Ministerio de Agricultura.

El recrudecimiento de los casos de esta enfermedad viral a principios de otoño es frecuente, según Goldnick, pero este año comenzó «excepcionalmente pronto».

