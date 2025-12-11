Medio ruso Ura.ru despide a parte de su plantilla después de escándalos de corrupción

Moscú, 11 dic (EFE).- El diario digital ruso Ura.ru despidió a parte de su equipo editorial después de cambiar de propietario tras los escándalos de corrupción de sus anteriores dueños y un caso de soborno por parte de un policía, informaron este jueves medios locales.

El nuevo responsable de Ura.ru, el grupo Ridovka, despidió al equipo editorial, entre los que se encuentran los periodistas Mijaíl Viúguin Diana Kozlova, Antón Olshánikov e Ígor Serguéyev, señala el diario ruso Kommersant.

La redacción se encuentra suspendida durante tres días y, según Kommersant, tiene una gran deuda pendiente, aunque algunas fuentes citadas lo describen como un «ataque corporativo».

Según testimonios de empleados, la compañía perdió un tercio de los ingresos publicitarios, por lo que se retrasaron las pagas en el mes de octubre.

El cambio de dirección se produjo en medio de un juicio por los supuestos fraudes de los empresarios Artem Bikov y Alexéi Bobrov, investigados por corrupción y a quienes las autoridades rusas señalan como beneficiarios finales del medio de comunicación con oficina en Yekaterimburgo, en los Urales.

Anteriormente, la Fiscalía General rusa confiscó varias docenas de empresas asociadas a los empresarios.

Además, está en curso un juicio penal contra Denís Alayárov, ya condenado a cuatro años de libertad condicional por recibir sobornos por parte de su tío, Andréi Kárpov, agente de policía, quien le pagaba por publicar información tendenciosa, según la Justicia rusa.EFE

