Melania Trump dona al Smithsonian un traje de la segunda investidura del presidente Trump

2 minutos

Washington, 20 feb (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, donó este viernes al Museo Nacional de Historia Estadounidense (NMAH) del Smithsonian el vestido negro y marfil que llevó en enero de 2025 en la gala de la segunda investidura de su esposo, el presidente Donald Trump.

El traje sin tirantes y de crepé de seda marfil, rematado con gazar de seda negra, fue diseñado por el franco-estadounidense Hervé Pierre, que también trabajó con la exmodelo de origen esloveno en los atuendos que lució en la primera toma de posesión de Trump en 2017.

Con esta nueva donación al Smithsonian, Melania Trump se incluye en el grupo selecto de primeras damas con dos vestidos en la muestra, que ahora reúne 26 piezas lucidas por esposas de mandatarios estadounidenses en el NMAH, una de las instituciones más importantes de su tipo en el país.

Es la primera esposa de un presidente estadounidense con mandatos no consecutivos en entregar un vestido inaugural a la institución y la segunda en tener dos trajes de gala en la colección, desde Ida McKinley en 1897 y 1901.

Durante la ceremonia para conmemorar la inclusión de la pieza en la colección, Melania Trump la calificó de testimonio de la originalidad, la creatividad y la artesanía que caracterizan a la moda estadounidense.

«Detrás de cada auténtica pieza de alta costura hay un equipo excepcional de patronistas, costureras y artesanos que transforman una idea creativa en realidad», agregó la primera dama, que en su reciente documental ‘Melania’ mostró parte del proceso creativo de sus ‘looks’ con vistas a la segunda investidura.

La tradición de donar al Smithsonian una pieza del vestuario escogido por una primera dama para asistir a la ceremonia de toma de posesión de su esposo como presidente de EE.UU. se ha mantenido durante más de un siglo desde su inicio en 1912.

La Colección de Primeras Damas suma unos 1.000 objetos, de los que solo una parte están expuestos. A lo largo de los años permanece como una de las muestras más populares del Museo Nacional de Historia Estadounidense, entre los principales del Smithsonian, el complejo museístico más grande del mundo. EFE

