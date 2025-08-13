Meloni «muy satisfecha» con la unidad de Occidente antes de la cumbre Trump-Putin

Roma, 13 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró este miércoles «muy satisfecha» por la «unidad de intenciones» y la «capacidad de diálogo» demostradas por los países occidentales antes de la esperada cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska (EE.UU.).

«Meloni se mostró muy satisfecha con la unidad de intenciones y la capacidad de diálogo que está demostrando Occidente ante un desafío fundamental para la seguridad y la defensa del derecho internacional», informó la oficina de prensa del Gobierno italiano tras la videoconferencia mantenida entre líderes europeos y Trump este miércoles.

En la llamada participaron representantes de Ucrania, Finlandia, Francia, Alemania, Polonia, el Reino Unido, así como de la Unión Europea y la OTAN, con el objetivo de coordinar posturas antes del encuentro en Alaska.

Según las mismas fuentes, de la conversación surgió «una fuerte unidad de visión al reafirmar que una paz justa y duradera no puede prescindir de un alto el fuego, del apoyo continuo a Ucrania, del mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia -también mediante sanciones- y de garantías de seguridad sólidas y creíbles, ancladas en el contexto euroatlántico».

«Ahora ha llegado el momento de ver cuál será, en Alaska, la actitud de Rusia, que hasta ahora no ha querido dar ningún paso significativo hacia adelante», añadieron.

Durante la videoconferencia, Meloni expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados por Trump y subrayó la importancia de seguir colaborando con Estados Unidos para «detener el conflicto y alcanzar una paz que garantice la soberanía y la seguridad de Ucrania».

También agradeció al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la «seriedad demostrada hasta ahora en la búsqueda de una solución diplomática». EFE

