Meloni aprueba sus Presupuestos para 2026 entre acusaciones de beneficiar a los más ricos

3 minutos

Roma, 30 dic (EFE).- El Parlamento de Italia ha aprobado este martes los Presupuestos Generales para el 2026 del Gobierno de Giorgia Meloni, entre críticas de la oposición por considerar las cuentas «austeras» y únicamente beneficiosas para los más ricos.

La Cámara de los Diputados ha dado su visto bueno a los cuartos Presupuestos de la mandataria ultraderechista por 216 votos a favor y 126 en contra, concluyendo así su tramitación parlamentaria tras el beneplácito del Senado, un día antes del plazo de Fin de Año.

Su debate ha ido a contrarreloj y se alargó hasta la pasada madrugada, por lo que el Gobierno blindó los Presupuestos sometiéndolos a un voto de confianza, una estrategia a la que se suele recurrir en Italia para acelerar la aprobación de leyes impidiendo nuevas enmiendas.

La nueva ley de Presupuestos prevé un gasto de 22.000 millones de euros, una partida financiada en parte por nuevas aportaciones de los bancos y las aseguradoras y, entre sus medidas estrella, destaca una rebaja del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

En concreto, el segundo tramo pasará del 35 % al 33 % para las rentas anuales de entre 28.000 y 50.000 euros, lo que se estima que beneficiará a más de 13 millones de contribuyentes italianos y tendrá un coste estimado de 2.700 a 2.800 millones de euros.

El texto prevé también una mayor contribución del sector financiero, con nuevos impuestos a bancos y aseguradoras que permitirán recaudar más de 12.000 millones de euros entre 2026 y 2028, destinados a financiar parte de las nuevas políticas públicas.

El presupuesto, entre otras partidas, amplía exenciones en el cálculo del índice ISEE, el indicador que determina la elegibilidad para prestaciones sociales, excluyendo la primera vivienda hasta 200.000 euros en grandes ciudades y 91.500 euros en otras áreas.

El debate que precedió a la votación brindó a la oposición la oportunidad para denunciar unas cuentas que tacharon de «austeras» y de beneficiosas únicamente para los más ricos del país.

La secretaria del Partido Democrata (PD), Elly Schlein, reprochó que los Presupuestos «no afrontan las primeras preocupaciones de los italianos», a su parecer el encarecimiento de los precios y las largas listas de espera en la Sanidad, y los tachó de «austeros».

«Es una ley que ayuda a los más ricos recortando en sanidad pública, educación y abriendo la puerta a las privatizaciones», acusó la líder de la principal formación opositora en el Parlamento, que al final de la sesión mostró carteles en los escaños que rezaban ‘Desastre Meloni’.

Desde el Movimiento 5 Estrellas (M5S), la diputada Daniela Torto sostuvo que los Presupuestos «desperdician dinero en Defensa en vez de ayudar a los italianos a pagar las facturas» energéticas.

«Este es un Gobierno que pone en riesgo las cuentas, la legalidad y la paz y que no contará con nuestra complicidad. Nuestro ‘no’ no es solo el de un partido de oposición sino el de un pueblo que continúa resistiendo a todo este asco y a vosotros», atacó.

El líder de Más Europa, Riccardo Maggi, calificó la ley como «una tomadura de pelo». EFE

