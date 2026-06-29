Meloni reivindica la unidad de Occidente y sus valores frente a la inestabilidad global

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Roma, 29 jun (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió este lunes la unidad de Occidente y la necesidad de preservar sus valores, en un momento marcado por las guerras, la inestabilidad internacional y los profundos cambios geopolíticos.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X con motivo del aniversario del nacimiento de la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci, la mandataria recuperó uno de los temas centrales de su obra, «el destino de Occidente y de su identidad», que consideró «más actual que nunca».

Meloni sostuvo que Occidente va más allá de un espacio geográfico o de un sistema de alianzas y lo definió como «una civilización construida a lo largo de los siglos alrededor de la libertad, la dignidad de la persona, la democracia y el derecho».

Se trata, añadió, de «una herencia que pertenece a pueblos diferentes, pero unidos por valores comunes».

Y añadió: «Podemos tener ideas e intereses diferentes, podemos discutir y confrontarnos, es la fuerza de las democracias. Pero hay algo que viene antes de cualquier matiz: la conciencia de pertenecer a una misma civilización y la responsabilidad de custodiarla».

En referencia al actual contexto internacional, Meloni aseguró que los grandes desafíos de esta época no exigen «ser todos iguales», sino permanecer «unidos y fieles a lo que somos».

«Los escenarios cambian, los gobiernos se alternan, el mundo evoluciona, pero lo que no puede cambiar es la fidelidad a los principios que han hecho de Occidente la más grande experiencia de libertad de la historia», concluyó la mandataria. EFE

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