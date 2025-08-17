The Swiss voice in the world since 1935

Meloni se suma a los líderes europeos que acompañarán a Zelenski a su reunión con Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 17 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajará a Washington junto a otros mandatarios europeos para acompañar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmaron este domingo fuentes gubernamentales a EFE.

Meloni se sumará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien anunció a través de sus redes sociales que «a petición del presidente Zelenski», mañana lunes se unirá a la reunión con Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca

El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el presidente finlandés, Alexander Stubb, también confirmaron su asistencia a la reunión en la Casa Blanca.

El propósito del viaje es conocer en detalle el resultado de las conversaciones celebradas el pasado viernes entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Esta tarde Meloni participará además en la reunión por videoconferencia con los líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos. EFE

ccg-csv/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR