Meloni se suma a los líderes europeos que acompañarán a Zelenski a su reunión con Trump
Roma, 17 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajará a Washington junto a otros mandatarios europeos para acompañar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmaron este domingo fuentes gubernamentales a EFE.
Meloni se sumará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien anunció a través de sus redes sociales que «a petición del presidente Zelenski», mañana lunes se unirá a la reunión con Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca
El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el presidente finlandés, Alexander Stubb, también confirmaron su asistencia a la reunión en la Casa Blanca.
El propósito del viaje es conocer en detalle el resultado de las conversaciones celebradas el pasado viernes entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.
Esta tarde Meloni participará además en la reunión por videoconferencia con los líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos. EFE
ccg-csv/alf