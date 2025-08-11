Meloni transmite a Abás su «profunda preocupación» por la escalada militar israelí en Gaza



Roma, 11 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este lunes al presidente palestino, Mahmud Abás, su «profunda preocupación» por las decisiones de Israel que apuntan a una ocupación total de Gaza, en una conversación telefónica en la que la mandataria describió la situación humanitaria en la Franja como «injustificable e inaceptable».

«La conversación permitió en particular a la presidenta Meloni compartir la profunda preocupación por las recientes decisiones israelíes que parecen dirigirse hacia una mayor escalada militar y reafirmar cómo la situación humanitaria en Gaza es injustificable e inaceptable», confirmó la oficina de prensa del Gobierno italiano.

Durante la llamada, la jefa del Ejecutivo italiano reiteró la disposición de Italia a «hacer su parte en la estabilización y reconstrucción de Gaza» y reafirmó «la necesidad de trabajar en un proceso político que conduzca a una paz justa y duradera en Oriente Medio, basada en la solución de los dos Estados».

Asimismo, «compartió con el presidente Abás la opinión de que Hamás debe liberar a todos los rehenes y aceptar que no podrá tener futuro en el gobierno de la Franja».

La mandataria italiana reiteró «la necesidad de llegar inmediatamente al fin de las hostilidades para poder continuar proporcionando asistencia humanitaria a una población civil al límite».

Según la oficina de prensa del Gobierno italiano, Meloni también recibió «un sincero aprecio por el papel, en sus palabras, ‘fundamental’ de Italia por el apoyo humanitario brindado hasta ahora y por las posiciones asumidas» por parte de Abás.

Además, Meloni reafirmó el compromiso italiano con los lanzamientos aéreos diarios de ayuda, la llegada en camiones de 350 toneladas de harina y la evacuación, hasta hoy, de más de 150 niños a Italia.

La mandataria aprovechó la conversación para compartir con Abás que en los próximos días más de 30 niños palestinos serán trasladados a su país junto a sus familias para recibir atención médica.

Al final de la llamada, Meloni y Abás acordaron encontrarse en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. EFE

