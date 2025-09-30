The Swiss voice in the world since 1935
Mensaje al secretario del Tesoro de EEUU advierte que rescate a Argentina favorece a China

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 29 sep (EFE).- Una fotografía tomada durante la Asamblea General de la ONU mostró en el teléfono del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, un mensaje en el que se advertía que el reciente rescate financiero a Argentina podría abaratar los granos de ese país y dar más poder de negociación a China, según reportaron medios locales.

El texto, captado por una fotógrafa de la Associated Press (AP) y difundido por varios medios, habría sido enviado por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y expresaba preocupación sobre la ayuda financiera de Washington a Argentina.

«Rescatamos a Argentina ayer (…) Argentina eliminó sus aranceles a la exportación de granos, reduciendo sus precios. Los precios de la soya están cayendo aún más por eso. Esto le da a China más poder de negociación sobre nosotros», señalaba el mensaje.

El episodio ha generado alarma entre productores de soya en estados como Illinois y Minnesota, que advierten que la eliminación de aranceles en Argentina podría desviar la demanda china hacia ese país.

Según medios estadounidenses, Caleb Ragland, presidente de la American Soybean Association, calificó la situación como «una decepción abrumadora» por el riesgo de debilitar la competitividad agrícola de EE.UU.

La Casa Blanca no se ha pronunciado de forma oficial sobre la veracidad del mensaje ni sobre su contenido. EFE

dte/rrt

