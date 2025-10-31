MercadoLibre patrocinará la Liga Profesional del fútbol argentino por dos años

2 minutos

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, firmaron un acuerdo de patrocinio para la Liga Profesional de Primera División por los próximos dos años.

Las partes hicieron el anuncio este viernes durante una presentación del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente de MercadoLibre Argentina, Juan Martín de la Serna.

Este acuerdo convertirá a la empresa en nuevo ‘naming sponsor’ de la liga argentina de fútbol para los torneos 2026 y 2027.

Hasta el momento no trascendió el monto que MercadoLibre desembolsará en concepto de auspicios.

Según un comunicado conjunto publicado este viernes, mediante este acuerdo MercadoLibre «potenciará sus planes de marketing y comunicación junto a la Liga Profesional para construir una conexión emocional y federal con el deporte que mayor pasión genera» y ofrecerá a sus usuarios «experiencias únicas, entradas para los partidos, sorteos y premios exclusivos».

Durante el anuncio del acuerdo, que tuvo lugar en el predio de la AFA en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), Tapia destacó que la incorporación de MercadoLibre como patrocinador es un «orgullo» y precisó: «Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión».

Por su parte, De la Serna anticipó que la próxima edición del torneo argentino se llamará «Torneo Mercado Libre 2026» y explicó: «Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos». EFE

