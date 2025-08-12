The Swiss voice in the world since 1935

Mercedes-Benz avisa del colapso del mercado del automovil de Europa por exceso regulativo

Berlín, 12 ago (EFE).- El consejero delegado del fabricante de vehículos Grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius, avisó de que debido a las actuales y rígidas regulaciones vigentes en Europa, incluida la prohibición de vender coches con motor de combustión a partir de 2035, el sector del automóvil europeo corre el riesgo de colapsar.

«En Europa, las rígidas regulaciones actuales amenazan con colapsar el mercado automovilístico», dijo Källenius en una entrevista publicada este martes en el diario económico alemán ‘Handelsblatt’.

El consejero delegado del Grupo Mercedes-Benz puso además a China como ejemplo en materia regulatoria, pues en el gigante asiático «no hay ninguna fecha límite, por tanto ninguna prohibición de una tecnología».

«Yo no fijaría una fecha concreta para abandonar la tecnología de combustión interna. Establecer un objetivo absolutista en un momento determinado con sanciones draconianas no ayuda en nada», agregó Källenius, que reivindicó en Europa una actitud más abierta ante los avances tecnológicos, pues lo contrario dirige al fracaso.

«Tenemos que hacer una evaluación realista de la situación. De lo contrario, iremos a toda velocidad hacia el desastre», señaló, antes de plantear que la descarbonización es un objetivo a lograr.

«Por supuesto que debemos descarbonizar, pero hay que hacerlo de forma tecnológicamente neutra», dijo Källenius, cuya empresa automovilística vio caer sus beneficios un 56 % en la primera mitad de 2025 respecto a la de 2024, hasta los 2.700 millones de euros.

«No debemos perder de vista nuestra economía. Si Europa y la industria automovilística europea desperdician su fortaleza económica, perderemos por completo la posibilidad de alcanzar los objetivos políticos y la descarbonización», agregó.

El Pacto Verde Europeo, estrategia de la Unión Europea para la transición ecológica, contempla el objetivo de la neutralidad climática para 2050. EFE

