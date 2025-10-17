Merck acuerda con Trump abaratar sus medicamentos para tratamientos de FIV en EEUU

3 minutos

Fráncfort (Alemania), 17 oct (EFE).- La compañía farmacéutica alemana Merck logró un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abaratar significativamente los medicamentos que se prescriben en los tratamientos de fecundación in vitro (FIV).

Merck informó la pasada noche de que su filial estadounidense EMD Serono facilitará el acceso a los tratamientos de fecundación en vitro para los más de diez millones de mujeres estadounidenses que desean tener un bebé.

A cambio EEUU no aplicará aranceles a los productos farmacéuticos de EMD Serono con la condición de que Merck invierta en la producción e investigación biofarmacéutica en EEUU.

En concreto, EMD Serono reducirá los precios de los medicamentos que se prescriben en las terapias de fecundación in vitro: las inyecciones de gonadotropinas Gonal-f para la estimulación ovárica; las de Ovidrel (Ovitrelle) con la hormona hCG recombinante (r-hCG) para la maduración folicular final y Cetrotide para inhibir la producción de gonadotropinas endógenas con el fin de mantener los ovarios en reposo y poder controlar el ciclo menstrual de manera exógena.

Si se usan los tres medicamentos de forma combinada en la terapia de fecundación in vitro, las pacientes recibirán un descuento del 84 % respecto a los precios de lista.

EMD Serono participará en la plataforma de compras directas del gobierno estadounidense TrumpRx.gov, que comenzará a funcionar en enero de 2026.

Las pacientes en EEUU seguirán teniendo acceso a los medicamentos de fertilidad de EMD Serono a través de la red farmacéutica que ya tiene la compañía y a través de una red ampliada en enero de 2026.

Trump informó en la Casa Blanca del acuerdo con EMD Serono sobre la mejora del acceso a los tratamientos de fecundación in vitro, que fue un tema de su campaña electoral.

La consejera delegada de Merck, Belén Garijo, dijo que la compañía tiene «una fuerte presencia en EEUU» a través de los tres sectores de negocio, que son la farmacéutica, la biotecnología y los materiales para producir semiconductores.

Garijo se mostró dispuesta a trabajar con la Administración estadounidense.

Los tratamientos de fecundación in vitro pueden ofrecer una esperanza en EEUU al 12,5 % de las parejas que tienen problemas de infertilidad, según Merck.

Además, EMD Serono va a solicitar una revisión rápida de las autoridades estadounidenses para la admisión de Pergoveris, medicamento para estimular el desarrollo de los folículos, con el fin de ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con problemas de fertilidad complejos.

Mediante esta revisión rápida el proceso de admisión de un medicamento se reduce en EEUU hasta uno o dos meses, en vez de diez o doce meses. EFE

