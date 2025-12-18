Mercosur decide el viernes si acepta nuevo aplazamiento de la firma del acuerdo con la UE

Carlos A. Moreno

Foz de Iguazú (Brasil), 18 dic (EFE).- Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur se reúnen el viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para decidir si aceptan el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) anunciado este jueves por las autoridades europeas.

La intención de los gobiernos de la unión aduanera integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay era firmar el acuerdo el sábado, durante la Cumbre del Mercosur, pero los países de la UE no llegaron a un consenso sobre el asunto y anunciaron que volverán a reunirse en enero para tomar una decisión.

Antes del anuncio de la UE, que generó frustración entre los suramericanos, tanto el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, como el de Industria y Comercio de Paraguay, Javier Giménez, países que son los presidentes saliente y entrante del Mercosur, advirtieron que, si no se firma el acuerdo el sábado, el bloque optará por descartarlo y darle prioridad a otros posibles socios.

«Si no se concluye, no hay más que negociar y vamos a dirigir nuestra atención y energía a otros socios importantes que están en la fila», dijo el canciller brasileño.

Entre esos socios mencionó a Canadá, Reino Unido, Japón, Malasia, Indonesia y Vietnam, así como otros que desean actualizar sus acuerdos con el bloque suramericano, como India.

«Si se cae el acuerdo, luego de casi tres décadas, ya no creo que tengamos chance de revivirlo, sería ya el fin de cualquier intento de crear este acuerdo con la Unión Europea», afirmó por su parte Giménez, cuyo país asume el sábado la presidencia del Mercosur.

La Unión Europea descartó que la aprobación del acuerdo por parte de sus órganos ejecutivos pueda ser votada el viernes, como estaba previsto, y dio un plazo hasta enero para que Italia pueda estudiarlo mejor.

La condición para que los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula Von der Leyen, viajaran a Brasil para la firma del acuerdo el sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría calificada (un 55 % de países que representen a un 65 % de la población europea), algo casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.

En una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que está «dispuesta» a firmar el acuerdo «tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores» y pidió un plazo de hasta un mes para resolver si apoyará el pacto ante «problemas políticos con los agricultores» de su país.

Lula, que el miércoles también había advertido que si no se firma el sábado «no habrá más acuerdo», afirmó hoy en una rueda de prensa que Meloni le pidió «tener paciencia, unas semanas, unos días, máximo un mes», algo que, dijo, planteará el sábado en la Cumbre del Mercosur.

Otros asuntos de la agenda

Además de decidir si aceptan el nuevo aplazamiento de la firma del acuerdo, los ministros del Mercosur también deben discutir el viernes, en caso de insistir en la negociación con la UE, si aceptan las salvaguardas al tratado aprobadas esta semana por los europeos (para impedir un salto en la entrada de productos agrícolas suramericanos).

«De hecho, las salvaguardas son motivo de preocupación», afirmó la secretaria para América Latina de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, en una rueda de prensa el lunes en la que detalló la agenda de las citas de ministros y de presidentes del Mercosur del viernes y sábado.

La diplomática explicó que, tanto en la 67ª Cumbre del Mercosur como en la reunión previa de ministros de Exteriores y de Hacienda, también serán discutidos los procesos de adhesión de nuevos miembros, ya que Bolivia aún tiene que cumplir algunas condiciones para ser admitido como socio pleno y Panamá está en la fase inicial de inclusión.

«También están avanzando las conversaciones con República Dominicana», dijo Padovan.

Los ministros de Exteriores y de Hacienda del Mercosur igualmente harán una revisión de las actuales negociaciones de acuerdos de libre comercio con otros países y bloques, y discutirán, a petición de Brasil, la posible inclusión de los sectores automotor y azucarero en la unión aduanera, ya que ambos siguen siendo excepciones.

Otro asunto en la agenda es la renovación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado para reducir las asimetrías y que hasta ahora ha financiado unos 60 proyectos con cerca de 1.000 millones de dólares, así como la inclusión de Bolivia en este mecanismo. EFE

