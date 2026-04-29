Merz anuncia reforma «histórica» de la sanidad pública con recortes para evitar déficit

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Berlín, 29 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este miércoles una reforma «histórica» del sistema de la sanidad pública alemana, con recortes y medidas en múltiples ámbitos por valor de al menos 15.000 millones de euros con la meta de evitar un incremento de las cotizaciones.

Después de semanas de negociación entre los socios de coalición, el líder conservador presentó en una rueda de prensa en Berlín con la ministra de Sanidad, Nina Warken, el compromiso alcanzado en el gabinete del Gobierno hoy, frente al plan inicial para ahorrar hasta 19.000 millones de euros.

«Con esta reforma hacemos que el sistema sanitario en Alemania sea asequible para todos», dijo Merz, que aseguró que la promesa de que ahora las cotizaciones podrán mantenerse estables por un tiempo es importante tanto para las empresas como para los trabajadores.

El político conservador aseguró que en las últimas dos décadas «se ha gastado demasiado», porque los anteriores gobiernos no se atrevían a tomar medidas ante el aumento de los costes de las aseguradoras públicas.

«Sin la reforma acordada hoy, ya en 2027 nos hubieran faltado aproximadamente 15.000 millones de euros para la financiación de la seguridad social pública. Este déficit hubiera aumentado hasta el año 2030 a 40.000 millones por año», advirtió.

Sin entrar en muchos detalles, el canciller dijo que por una cuestión de justicia, los recortes afectarán a todos los ámbitos y actores del sistema sanitario, es decir médicos, hospitales, farmacias, industria farmacéutica, trabajadores y empresas.

Merz manifestó la esperanza de que la reforma sea aprobada por el Bundestag, la cámara baja del Parlamento, antes del verano.

Por su parte, Warken explicó que la reforma discurre a lo largo de dos ejes, el primero de los cuales será limitar el déficit en el que incurren las compañías públicas de seguridad social.

«En el futuro vamos a vincular los incrementos del gasto a los ingresos», dijo, lo que supone «un comportamiento responsable con las cotizaciones de los contribuyentes».

«La segunda línea maestra es que ya sólo se puede incurrir en gastos si está probado que con ellos realmente mejora la atención a los asegurados. Esto quiere decir que los gastos que han errado su objetivo se tienen que revertir», explicó.

Más ingresos y menos gastos

Entre los ejemplos de esto último citados por Warken en otra comparecencia, se halla los monitoreos preventivos para detectar el cáncer de piel, que previsiblemente se mantendrán sólo para la población considerada «de riesgo», ya que aplicados en general no han llevado a un descenso de la mortalidad, según dijo.

La reforma pretende aumentar los ingresos de las aseguradoras con un incremento de las cotizaciones de los segmentos de población con más ingresos, un aumento en el copago de los medicamentos y de las estancias hospitalarias y una nueva tasa a las bebidas azucaradas.

Los recortes afectarán, entre otros ámbitos, la cobertura de ciertos tratamientos dentales y limitarán las partidas con que se financia a los hospitales públicos y a los médicos adscritos a la red de la sanidad pública.

Otro cambio será la eliminación de la cobertura sanitaria gratuita en el marco del matrimonio para un cónyuge que no trabaja, que sólo se mantendrá en caso de que éste se ocupe de un menor de menos de siete años o de otra persona dependiente.

Además, se instituirán las bajas laborales parciales, por las que será posible que un facultativo conceda además de bajas del 100 %, bajas que impliquen el 75 %, el 50 % o el 25 % del horario laboral. EFE

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