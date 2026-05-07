Merz critica la oferta de adquisición de UniCredit: «Así no se hacen las cosas»

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Berlín, 7 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó este jueves en términos taxativos la oferta de adquisición presentada el martes por parte del banco italiano UniCredit sobre el alemán Commerzbank y advirtió de que «así no se hacen las cosas».

En un discurso en Berlín, Merz admitió que hacen falta «bancos grandes» en Europa para poder llevar a cabo operaciones de financiación complejas, salidas a bolsa y para el acompañamiento de inversiones, pero que esto no implica que sea bienvenida cualquier clase de operación.

«Rechazamos con determinación cualquier proceder hostil y agresivo, y para eso existen también claros límites legales», indicó el canciller en un acto organizado por la Cámara Alemana de la Industria y el Comercio (DIHK).

Merz recordó que la autoridad alemana de supervisión financiera ha prohibido so pena de multa a UniCredit realizar declaraciones sobre Commerzbank que presenten su situación económica actual y sus perspectivas futuras bajo una luz negativa, recurriendo a manifestaciones sensacionalistas o poco factuales.

«Con toda mi comprensión hacia los procesos de los mercados y los derechos de toma de decisiones y las facultades de los propietarios, quiero decir claramente: así no se hacen las cosas. Así no se trata a instituciones financieras como un banco en Alemania, como Commerzbank», subrayó.

De esta manera «se destruye la confianza y no se hace posible que surja confianza nueva», criticó Merz, cuyo portavoz ya había calificado el miércoles de «totalmente inapropiada e injusta» la forma de proceder de UniCredit.

Commerzbank dijo el martes que estudiará la oferta de adquisición por la entidad alemana que el banco italiano UniCredit presentó este martes y publicará una declaración al respecto.

Commerzbank explicó en un comunicado que la oferta de UniCredit, de 0,485 acciones del banco italiano por cada acción del alemán, supone un precio de 31,07 euros por acción tomando como referencia la cotización de UniCredit de 64,06 euros al cierre de la negociación el 4 de mayo de 2026.

Por ello, el precio de la oferta supone un recorte del 8,7 % respecto a la cotización de Commerzbank este lunes, que fue de 34,02 euros. EFE

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