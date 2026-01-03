The Swiss voice in the world since 1935

Merz dice que es necesario un Gobierno legitimado por las urnas en Venezuela

Berlín, 3 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que en Venezuela es necesario un Gobierno legitimado por las urnas, tras la intervención militar estadounidense de este sábado en territorio venezolano.

«Ahora no debe producirse inestabilidad política en Venezuela. Es necesario garantizar una transición ordenada hacia un Gobierno legitimado por las urnas», dijo Merz en un comunicado, en el que acusó a Nicolás Maduro de haber «llevado a su país a la ruina» y reconoció que Berlín necesita tiempo para analizar la detención del líder venezolano. EFE

