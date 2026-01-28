Merz lamenta falta de consenso para calificar de terrorista a Guardia Revolucionaria iraní

Berlín, 28 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, lamentó este miércoles que, debido a la oposición de algunos países países, la Unión Europea (UE) no haya aún clasificado a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, e insistió en que el régimen de Teherán tiene los días contados.

«Lamento mucho que todavía haya uno o dos países de la Unión Europea que no estén dispuestos a clasificar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista», indicó Merz en Berlín durante una rueda de prensa junto al primer ministro rumano, Ilie Bolojan.

Dijo que se podría haber tomado hoy una decisión en Bruselas, «pero aún no es posible alcanzar un consenso al respecto en la Unión Europea», en alusión a la reunión preparatoria de los embajadores de cara a la cita de los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 este jueves.

Merz subrayó que Alemania está a favor de considerar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní pues su Gobierno quiere ejercer «la máxima presión posible sobre el régimen iraní», del que dijo no se puede mantener mucho tiempo tras la represión empleada en la represión a las últimas protestas vividas en el país.

«Sigo convencido de que un régimen que sólo puede mantenerse en el poder mediante la violencia y el terror contra su propia población tiene los días contados», afirmó Merz.

«Puede que sean semanas, pero este régimen no tiene ninguna legitimidad para gobernar», agregó.

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas, pero organizaciones de defensa de los derechos humanos radicadas fuera del territorio iraní consideran la cifra muy superior.

Merz dijo que si el número, según algunos conteos de víctimas, llegan a mostrar datos de cinco cifras, eso demostraría «que, evidentemente, el régimen «solo puede mantenerse en el poder mediante el terror puro y duro».

«Creo que puedo decirlo también en nombre de muchos países, de todos, por lo que puedo ver en la Unión Europea: estamos del lado del pueblo iraní», añadió el canciller, quien defendió las sanciones a Teherán como muestra de ayuda a quienes se oponen al régimen iraní.

La semana pasada, el Parlamento Europeo reclamó a los países miembros de la UE que lleguen a un acuerdo para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidas la milicia Basij y la Fuerza Quds, en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión violenta de las protestas.

En una resolución que salió adelante el pasado jueves por 562 votos a favor, nueve en contra y 57 abstenciones, la Eurocámara condenó los asesinatos en masa perpetrados por el régimen iraní contra los manifestantes en las últimas protestas.

Además, la resolución exigió al régimen que ponga fin a la violencia contra los manifestantes pacíficos, a las ejecuciones y a la represión de civiles. EFE

