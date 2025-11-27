Merz rechaza comentar posible participación alemana en futura fuerza de paz en Ucrania

Berlín, 27 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este jueves pronunciarse sobre una posible participación de Alemania en una futura fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania, al afirmar que «en este momento es demasiado pronto» para hablar de cualquier otra medida de seguridad más allá de la de garantizar un ejército ucraniano bien equipado.

«La cuestión de qué otras garantías de seguridad se pueden ofrecer sólo se resolverá, seguramente, en el curso de una posible negociación de paz en Ucrania. En este momento es demasiado pronto para ello», afirmó Merz en una rueda de prensa conjunta en Berlín con el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Agregó que en estos momentos, los socios europeos están hablando con Ucrania y Estados Unidos sobre esas garantías de seguridad y subrayó que la más importante es «un buen equipamiento permanente del ejército ucraniano, tanto ahora como en el futuro».

Señaló que precisamente por esto se está hablando también sobre el futuro número de tropas del ejército ucraniano y se ha establecido así en el documento conjunto negociado el fin de semana pasado en Ginebra.

Merz agregó que en Ginebra se lograron buenos resultados que ahora sirven de base para las conversaciones sobre las posibles negociaciones con Rusia, al tiempo que reiteró su agradecimiento al Gobierno y al presidente estadounidense, Donald Trump, por comprometerse «tan personalmente» con el proceso.

El canciller subrayó que ahora vuelve a ser responsabilidad del presidente ruso, Vladímir Putin, y de su Gobierno acudir a sentarse a la mesa de negociación.

«Ahora tenemos que llegar de una vez por todas a negociaciones con Rusia y las condiciones para ello por nuestra parte, es decir, de Estados Unidos, Europa y Ucrania, están dadas», instó a Moscú.

Michal, por su parte, expresó la disposición de su país a participar con una compañía en una fuerza internacional de mantenimiento de la paz si hay una cooperación con varios socios, pero señaló que es necesario considerar previamente cómo se concretaría eso en tierra, mar y en misiones en el extranjero y que en todo caso es un mandato que habría que consultar también con el Parlamento estonio.

Recordó que Estonia participa desde el comienzo en la llamada coalición de voluntarios, liderada por Gran Bretaña y Francia, «cuyo objetivo es que, si se alcanzan consensos políticos para un acuerdo de paz, se pueda considerar la participación de tropas de otros países».

Insistió, en este sentido, que para que se pueda dar la participación de soldados estonios en una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, primero «debe existir un acuerdo concreto para la paz». EFE

