Merz reconoce estar «desilusionado» con los resultados de la guerra en Irán

3 minutos

Berlín, 27 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes estar «desilusionado» con los resultados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vista de que ese conflicto se prolonga en el tiempo más allá de lo que inicialmente Washington y Tel Aviv dijeron que duraría.

«En lo que respecta a Irán, me siento desilusionado, y sencillamente porque Estados Unidos e Israel partían de la base de que el problema se resolvería en pocos días y hoy tenemos que constatar que no es así», reconoció Merz en Berlín.

El jefe de Gobierno alemán, que habló al término de una reunión de los grupos parlamentarios de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, defendió que Europa tomara sus propias iniciativas respecto a la guerra en Irán.

«Desde Europa también queremos buscar soluciones diplomáticas. He señalado que ya hace algún tiempo se están llevando a cabo nuevos esfuerzos diplomáticos desde Alemania», apuntó Merz en alusión a una actividad internacional de Berlín «estrechamente» coordinada con Washington.

«Nos coordinamos estrechamente con la parte estadounidense, pero también dejamos claro que tenemos nuestras propias ideas europeas», señaló el canciller, al tiempo que manifestó que espera que esos esfuerzos europeos contribuyan a dar con una solución al conflicto.

Antes de hablar en Berlín junto a los líderes de los grupos parlamentarios de la CDU y CSU, Jens Spahn, y Alexander Hoffmann, respectivamente, Merz también aludió en tono crítico a los resultados de la negociación de EE.UU. e Irán sobre el conflicto en Oriente Medio.

Según Merz, Teherán está incluso humillando a Washington en las negociaciones.

«No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán», dijo el canciller durante un acto en un centro escolar de Marsberg, en el oeste de Alemania.

«A ello se agrega que lo iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la guardia revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense», agregó el jefe del Gobierno alemán.

Merz, que en un comienzo apoyó los ataques estadounidenses e israelíes a Irán, llegó a decir que con ellos le estaban haciendo «el trabajo sucio» a los europeos durante la guerra de los doce días, el año pasado.

Sin embargo, con el paso del tiempo Merz ha asumido una postura cada vez más crítica y ha dicho en diversas ocasiones que no ve una estrategia clara de Washington en su guerra en Irán. EFE

smm-rz/psh

(foto)