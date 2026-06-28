Messi dicta el ritmo en el Mundial de los goleadores

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Concluida la fase de grupos, Lionel Messi acapara los focos de un Mundial en el que Kylian Mbappé y otros temibles goleadores tratan de seguirle el paso al genio argentino, mientras se aguarda la mejor versión de Lamine Yamal.

La carrera por la Bota de Oro será una de las grandes atracciones de las eliminatorias pero antes, estos han sido los protagonistas de la ronda inicial.

– Las estrellas dicen presente –

Lionel Messi y Kylian Mbappé aterrizaron en Estados Unidos con el récord histórico de goles al alcance y no perdieron tiempo.

El astro argentino, con 39 años cumplidos esta semana, ha sido el protagonista absoluto de la primera fase con seis goles en tres partidos.

Con esa estratosférica racha, el capitán albiceleste dejó atrás el récord histórico de 16 goles del alemán Miroslav Klose y lo extendió por ahora a 19 dianas.

El francés Mbappé también atrapó a Klose con los cuatro goles que marcó en la primera ronda, los mismos que su compatriota Ousmane Dembélé, actual dueño del Balón de Oro, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Júnior.

Para poner estas producciones en contexto, en Catar 2022 Mbappé ganó la Bota de Oro con un total de ocho goles mientras Messi alzó el trofeo después de anotar siete.

– Las revelaciones –

La Copa del Mundo también vivió otras excepcionales actuaciones más allá de los grandes nombres de la cartelera.

Julián Quiñones convirtió la primera diana del torneo y después sumó otro tanto en el ilusionante recorrido de México en la fase de grupos.

Por otro anfitrión, Estados Unidos, Folarin Balogun asumió los galones ofensivos que se le suponían a Christian Pulisic.

El extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, demostró el porqué ya hay gigantes europeos dispuestos a pagar más de 100 millones de dólares mientras el nombre del mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18, también resuena en todos los despachos tras su recital frente a Brasil.

Por el bando sudamericano, el lateral Daniel Muñoz fue el inesperado goleador de Colombia con las dianas que abrieron las dos primeras victorias.

Cada cuatro años, además, los Mundiales brindan su momento de fama a futbolistas desconocidos para el gran público. En en esta ocasión los que se destaparon fueron los arqueros de las selecciones más pequeñas del certamen.

Eloy Room, portero de Curazao, atajó 15 disparos, récord en un partido sin prórroga de los Mundiales, en un heroico empate 0-0 ante Ecuador.

Aún más popularidad se ganó Vozinha, guardameta de Cabo Verde, la selección sorpresa del torneo y próximo rival de Argentina.

De 40 años, Vozinha tenía 50.000 seguidores en Instagram cuando comandó a Cabo Verde, un archipiélago de 500.000 habitantes, a empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita, tras los cuales ahora es seguido por más de 17 millones.

– A deber –

Entre las figuras que quedaron a deber sobresale Lamine Yamal por las gigantescas expectativas que lo rodean.

Limitado por una lesión muscular, el prodigio del Barcelona se estrenó como goleador en su primer Mundial pero España va a necesitar de su mejor versión para competir por el título.

Cristiano Ronaldo tiene dos goles en su casillero pero su titularidad con Portugal está cada vez más cuestionada.

Julián Álvarez, el nueve por el que han subastado Real Madrid y Barcelona, llega en blanco a las eliminatorias, incapaz aún de rebajar la hiperdependencia argentina de Messi, autor de seis de sus ocho goles.

La Araña debe dar un paso adelante en unas eliminatorias que Neymar, con toda su jerarquía en Brasil, arrancará posiblemente desde el banco ante las dudas que genera su estado de forma.

Entre los que ya hicieron las maletas, Federico Valverde y Son Heung-min simbolizaron los fracasos de Uruguay y Corea del Sur al punto de que sus entrenadores los retiraron del campo en momentos decisivos.

gbv/dam