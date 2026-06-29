Messi y sus herederos se lucen en el Argentina-Jordania antes de duelo con Cabo Verde

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4 minutos

Sus herederos saben ganar, pero él estuvo allí para asegurar el triunfo. Con un golazo de Lionel Messi, una ya clasificada Argentina venció 3-1 a Jordania con equipo alternativo y está lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31′ y una pintura con balón detenido de Messi a los 80′. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55′.

El DT Lionel Scaloni optó por reservar a Messi en el primer tiempo y a gran parte de su once titular, y presentó en el Dallas Stadium un equipo alternativo, en el que solo el portero Emiliano «Dibu» Martínez y el delantero Lautaro Martínez se mantuvieron respecto a la estructura habitual.

Argentina fue dueña absoluta del balón, y Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone y Marcos Senesi, además de los autores de los goles, avisaron que tienen equipo de sobra para defender su título.

Sin embargo un descuido entre mediocampo y defensa permitió a los jordanos llegar con efectividad e inflar las redes del «Dibu».

«Los chicos han hecho un buen partido; pudimos darle minutos a todos y eso nos pone contentos», aseguró Scaloni.

«Lo Celso no pudo estar en el anterior Mundial; Lautaro no había podido convertir, estamos contentos por ellos. Ahora se viene lo bueno», agregó.

– Dominio argentino –

Tras un primer aviso de Lo Celso, su momento llegaría poco después a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre que el mediocampista del Real Betis mandó directo al ángulo, que dejó congelado al portero Yazeed Abulaila.

Lo Celso celebraba y besaba el escudo de Argentina en su camiseta, mientras Messi sonreía desde el banco de suplentes.

«Es una emoción muy grande, debutar en un Mundial con un gol», dijo Lo Celso, quien fue a Rusia 2018 pero no jugó y no fue convocado a Catar 2022 por lesión.

Con el ánimo arriba, los herederos de Messi se apoderaban del mediocampo, sobre todo a través de Leandro Paredes.

En tanto, Tagliafico se animaba y en una proyección por la izquierda sirvió para Lautaro Martínez quien le pegó al palo. En el rebote, Senesi cabeceó y el portero Abulaila salvó magistralmente.

Pero, en la jugada, el mediocampista jordano Al Rashdan impactó con el pie en el rostro del hombre del Tottenham generando un penal que Lautaro Martínez cobró con frialdad.

El Toro marcaba su primer gol en una Copa del Mundo y, al celebrar, hacía el ademán de sacudirse la ropa, como quien se saca de encima la maldición de falta de goles.

«Nos vamos sintiendo bien, ahora nos toca descansar, recargar energías para pensar en lo que viene que va a ser difícil (…) Nos tocaba hacer nuestro trabajo y lo hicimos», dijo Lautaro Martínez.

– Sorpresa jordana –

Argentina siguió buscando el gol tras el descanso y Lautaro mandó un bombazo de fuera del área a los 53 minutos, estremeciendo el travesaño.

Eso sí, quien los estremecería inmediatamente después serían los jordanos. Una jugada construida a tres cuartos de campo, terminó en un pase rasante de Eshan Haddad para un recién ingresado Mousa Al-Taamari. Este no dudó en mandar la bola al fondo del arco del «Dibu», acabando con su invicto.

Argentina empezó a equivocarse en la mitad del campo y le dio oxígeno al rival.

– Viene Messi –

En esas circunstancias, Scaloni, cumplió la promesa de colocar a Messi unos minutos en la segunda mitad, y entró por Lautaro. El estadio enloqueció y 20 minutos después se vino abajo cuando el zurdo lanzó una falta, la pelota hizo curva para salvar la barrera y se fue a guardar dentro del arco jordano, dejando atónito al portero.

Jordania se vuelva a casa a las primeras de cambio tras debutar por primera vez en el Mundial.

La Scaloneta, en tanto, cumplió con el trámite mundialista, termina líder e invicta del Grupo J y se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami.

mav/cl/mcd