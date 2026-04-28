Meta dará marcha atrás en la adquisición de la firma de IA Manus tras el bloqueo chino

afp_tickers

2 minutos

Meta, propietaria de Facebook, prevé dar marcha atrás en la adquisición de la startup de IA Manus, informó el Wall Street Journal el lunes, después de que China prohibió la operación por sus preocupaciones de seguridad nacional.

Meta había anunciado en diciembre un acuerdo para comprar Manus, que fue creada por una empresa fundada en China pero ahora con sede en Singapur.

Desarrollada por la empresa emergente Butterfly Effect, Manus señala en su sitio web que puede hacer de todo, desde analizar el mercado bursátil hasta crear una guía de viaje personalizada a partir de simples instrucciones del usuario.

Sin embargo, el máximo órgano de planificación económica de China dijo el lunes que «prohibirá la inversión extranjera en la adquisición del proyecto Manus».

Y exigió a las partes implicadas que se «retiren de la adquisición», según el comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

Sin embargo, el texto no mencionó específicamente a Meta.

La empresa matriz de Facebook, propietaria además de Instagram y WhatsApp, dijo en un mensaje a la AFP que «la operación cumple plenamente con la legislación aplicable».

Analistas habían advertido de que el acuerdo podría chocar con los reguladores en un momento de feroz rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín.

«Confiamos en lograr una resolución adecuada a la investigación», añadió.

El Wall Street Journal, citando a fuentes conocedoras de la operación, señaló que el giro de 180 grados era complicado por el hecho de que los inversionistas de Manus ya han recibido retornos derivados del convenio de adquisición.

Los detalles financieros del mismo no se han hecho públicos.

Meta afirmó en diciembre que la operación permitiría «poner un agente líder al alcance de miles de millones de personas y abrir oportunidades para empresas» en todos sus productos.

burs-jgc/cms/vel/mas