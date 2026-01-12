Meta designa presidenta a una exasesora de Trump

Meta anunció el lunes que designó como presidenta a Dina Powell McCormick, una exasesora del presidente Donald Trump, en una nueva señal de acercamiento entre el gigante tecnológico y la administración republicana.

Para la asignación se creó un cargo, que estará especialmente enfocado en la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de Meta en el sector de inteligencia artificial (IA), en particular la construcción de centros de datos, indicó la empresa en un comunicado.

«La experiencia de Dina en el más alto nivel de las finanzas mundiales y su red de relaciones en todo el mundo le dan una legitimidad única para ayudar a Meta a dirigir la próxima fase de crecimiento», dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, citado en el comunicado.

Powell McCormick, que ya formó parte del consejo administrativo de Meta, fue asesora adjunta de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, y estuvo a cargo de la región de Oriente Medio.

El presidente celebró que Zuckerberg hiciera una «gran elección».

«Es una persona fantástica y muy talentosa, que ha servido a la administración Trump con fuerza y distinción», añadió el mandatario en su red Truth Social.

Dina Powell McCormick trabajó con varios legisladores republicanos y para el propio partido, antes de ocupar varios cargos en la administración de George W. Bush entre 2001 y 2007. También trabajó en el banco Goldman Sach durante 16 años en total.

Como los otros gigantes de la IA generativa, Meta está inmerso en un ciclo de inversiones masivas para garantizarse las capacidades necesarias para desarrollar esta tecnología.

A finales de octubre, el grupo anunció inversiones de hasta 72.000 millones de dólares en infraestructura en 2025 y prevé un presupuesto «sensiblemente mayor» para 2026.

