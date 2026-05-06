Meteorólogos cubanos prevén una temporada ciclónica “menos activa» este año

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La Habana, 6 may (EFE).- El Instituto cubano de Meteorología (Insmet) pronostica una temporada ciclónica 2026 “menos activa de lo normal”, con la posible formación de cinco huracanes en el Caribe y con una probabilidad del 40 % de que uno afecte a la isla.

Según un informe del Insmet, difundido este martes en medios estatales, ese valor es ligeramente superior al peligro climatológico promedio para el país caribeño, que es de 35 %; mientras que la posibilidad de que una tormenta tropical afecte a Cuba llega al 75 %.

El centro de pronósticos cubano señala que durante la temporada de ciclones en el Atlántico, el golfo de México y el Mar Caribe 2026 -que se desarrolla desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre- se pronostica la formación 11 ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte.

De esos fenómenos meteorológicos, cinco podrán alcanzar la categoría de huracán y de ellos, solo dos podrían llegar a considerarse de gran intensidad (categoría 3 o más de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson), de acuerdo con el informe.

Puntualizan además los meteorólogos cubanos que, del total de ciclones tropicales previstos, ocho se desarrollarán en el área oceánica del Atlántico, dos en el mar Caribe y uno en el golfo de México.

Por otro lado, apunta que la posibilidad de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada, con un 65 % de probabilidades, mientras las opciones de que uno de procedencia atlántica penetre en el Caribe son del 40 %.

Esos pronósticos están relacionados con condiciones como la temperatura superficial del mar en la franja tropical del Atlántico Norte, que ha registrado un cierto enfriamiento durante las últimas semanas, lo que no favorece el incremento de la actividad ciclónica, aunque actualmente se observan anomalías cálidas en el mar Caribe.

El último huracán que impactó Cuba fue Melissa, en noviembre de 2025, que cruzó el este de la isla con categoría 3, con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

Conforme al Gobierno cubano, su paso no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas, 2.000 centros educativos y unas 100.000 hectáreas de cultivos, además de afectar a infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Otras agencias de meteorología, universidades e instituciones ya han ofrecido también las primeras estimaciones de la actividad de la temporada ciclónica 2026 y han indicado que será algo por debajo del promedio en su pronóstico inicial con pronósticos de unas 13 tormentas nombradas. EFE

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