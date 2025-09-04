MFE adquiere el 75,61 % de las televisiones alemanas ProSiebenSat.1 y asume su control

2 minutos

Roma, 4 set (EFE).- El grupo audiovisual italiano Media for Europe (MFE), antes Mediaset, ha adquirido una participación del 75,61 % en el grupo alemán de televisión privada ProSiebenSat.1, asegurándose así el control mayoritario de la compañía, informaron este jueves ambas corporaciones.

La operación se completó mediante una oferta pública de adquisición (OPA) que finalizó el pasado lunes, consolidando a MFE, controlado por la familia Berlusconi, como principal accionista de ProSiebenSat.1 y reforzando su posición en el mercado televisivo alemán.

Antes de la OPA, MFE ya poseía una participación del 30,14 %, que había aumentado hasta el 43,6 % a mediados de agosto, tras mejorar su propuesta para contrarrestar la oferta del grupo checo PPF, segundo accionista de ProSiebenSat.1 y propietario de canales de televisión en seis países de Europa del Este.

PPF había ofrecido 7 euros por acción, elevando su participación al 29,99 %. En respuesta, MFE aumentó su oferta a 4,48 euros en efectivo por acción, junto con un componente adicional equivalente a 1,3 acciones propias, destacando que su iniciativa tenía una visión «industrial y no financiera».

La propuesta inicial, presentada en mayo, había sido considerada inadecuada por la dirección y el consejo de supervisión de la corporación televisiva, la segunda mayor de entre las privadas alemanas, solo por detrás de RTL.

Sin embargo, tras mejorar las condiciones, la dirección recomendó a sus accionistas aprobar la adquisición por parte de MFE, liderada por Pier Silvio Berlusconi, hijo del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Esta operación se enmarca en la estrategia de MFE para consolidar una red europea de televisión, en un contexto marcado por la intensa competencia por audiencias y anunciantes, y frente al auge de gigantes del ‘streaming’ como Netflix y YouTube.

El Gobierno alemán advirtió a finales del mes pasado que, en caso de que la corporación controlada por Pier Silvio Berlusconi adquiriera la mayoría en ProSiebenSat.1, debería garantizar la independencia editorial y económica del medio germano.

La liquidación de la OPA está prevista para el 16 de septiembre de 2025. EFE

cee-csv/rod