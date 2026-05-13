Miércoles, 13 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 13 may (EFE).-

Pekín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en Pekín para su segunda visita a China, la primera de este mandato, durante la que se verá con su homólogo chino, Xi Jinping, con el foco en comercio y tecnología, Taiwán y la guerra de Irán.

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Seúl.- Las delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, arrancaron este miércoles unas negociaciones económicas y comerciales en Corea del Sur que preceden a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

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Pekín.- Calles de Pekín ya observan gran presencia policial de cara a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Londres.- La crisis del gobierno laborista de Keir Starmer se ahonda, con decenas de diputados firmando comunicados a favor o en contra del primer ministro. Este ambiente marcará hoy la apertura del nuevo periodo de sesiones del parlamento británico, una sesión en la que el rey Carlos III lee el programa legislativo de un Gobierno que parece tener los días contados.

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Washington.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comienza una visita oficial de dos días en Washington para cumplir una agenda «de alto nivel» que incluye su intervención en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Jerusalén.- Mientras Israel se prepara para celebrar este jueves el día de Jerusalén -que conmemora la ocupación de la ciudad vieja y el este de la ciudad en 1967-, las regiones de Cisjordania aledañas a la capital sufren ya los estragos del último plan de ensanchamiento y anexión de territorio palestino: la Gran Jerusalén.

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Jerusalén.- Nickolay Mladenov, Alto Representante de la Junta de Paz para Gaza, creada por Donald Trump, ofrecerá una rueda de prensa a los medios de comunicación en Jerusalén.

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Astaná.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realiza una visita oficial a Kazajistán.

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Ciudad de Panamá.- Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de República Dominicana, Luis Abinader, participan este miércoles en la inauguración oficial del Congreso Mundial de Zonas Francas, una cita en la capital panameña en la que líderes empresariales y políticos analizan el futuro del comercio y la inversión ante los retos actuales en el sector.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Taipéi.- El presidente de Taiwán, William Lai, expresó su agradecimiento a Estados Unidos por ayudar a la isla a reforzar sus capacidades defensivas, en vísperas del encuentro en Pekín entre los líderes de China y EE.UU., Xi Jinping y Donald Trump, en el que se podría abordar la situación del territorio autogobernado.

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Atenas.- Grecia vive este miércoles una huelga de 24 horas del sector público convocado por el principal sindicato de los funcionarios, ADEDY, para exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía, además de la reintroducción de dos salarios extra anuales recortados durante la crisis de deuda soberana de 2010-2018.

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Nueva Delhi.- Entrevista con Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quien está en Nueva Delhi con una delegación del país sudamericano para avanzar en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas naciones.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, inicia un viaje por el estado de California en el que mantendrá encuentros con sectores tecnológicos y medioambientales para celebrar el 40 aniversario de las relaciones entre el Estado Dorado y Cataluña.

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Asunción.- El nuevo titular de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur), Jacinto Santa María, asumió el cargo con la meta de transformar a su país en un «imán de inversiones» y gran destino para los visitantes internacionales, pese a reconocer que no ofrece atractivos tradicionales como cálidas playas o monumentos arquitectónicos de interés.

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Londres.- Rueda de prensa del secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez.

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Naciones Unidas.- La diplomática ecuatoriana Maria ‌Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda para unirse a la carrera por la secretaría general de la ONU, explica a EFE sus propuestas para suceder a António Guterres al frente del organismo.

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Montevideo.- En el marco del ‘Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina’, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet diserta en Uruguay sobre el presente y futuro de la democracia en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y transformación tecnológica.

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La Habana.- Las reformas económicas anunciadas por el Gobierno cubano, como la liberalización de los precios minoristas de los combustibles, están topando con la burocracia isleña, la incertidumbre geopolítica y con las sanciones de EE.UU., explican a EFE varios expertos.

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Francia.- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París concreta este miércoles su petición de condena contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación de malhechores, corrupción, financiación ilegal de la campaña y receptación de fondos públicos libios en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, tras considerar probado que hubo un acuerdo de corrupción con Muamar Gadafi.

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Tokio.- El fabricante japonés de vehículos Nissan publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Un juez de California dictará sentencia contra Erik Fleming, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina en un caso relacionado con la muerte del actor Matthew Perry.

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Roma.- La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presenta un informe sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el plástico reciclado en los envases de alimentos.

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La Paz.- Campesinos indígenas aimaras, uno de los principales pueblos originarios de Bolivia, marchan hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras continúan los bloqueos de carreteras y las protestas de sindicatos y otros sectores por demandas laborales y económicas.

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Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia del papa de los miércoles.

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Wuezerbug (Alemania).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso con motivo del 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo.

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Lisboa.- Miles de fieles participan en la peregrinación de Fátima marcada este año por un llamado a la paz mundial.

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Cannes (Francia).- El Festival de Cannes celebra el 25 aniversario del inicio de la popular saga ‘Fast & Furious’, protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y el fallecido Paul Walker, en una jornada en la que Peter Jackson mantiene un encuentro con el público y en la que Gillian Anderson y Hannah Eibinder inauguran la sección Una cierta mirada con ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’.

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Cannes (Francia).- Los motores toman la playa de la Croisette para celebrar el 25 aniversario de la exitosa franquicia hollywoodiense ‘Fast & Furious’, con la proyección de la película que inauguró esta saga protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y el fallecido Paul Walker.

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París.- Alain Cabot, descubridor de decenas de huevos fósiles en territorio francés, sostiene que sus hallazgos pertenecen a la estirpe de los Titanosaurus que habitó la Patagonia argentina hace 80 millones de años.

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Nueva York (EE.UU.).- La Americas Society inaugura esta semana la exposición ‘Lilia Carrillo: Ruptures and Premonitions’, una retrospectiva dedicada a la pintora mexicana Lilia Carrillo, figura clave de la Generación de la Ruptura, que reúne cerca de una veintena de obras junto a fotografías, cartas y otros materiales de archivo.

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cdp/EFE

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