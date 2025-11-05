Miércoles, 5 de noviembre de 2025

Nueva York – Nueva York se despierta con el joven demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, como el nuevo alcalde electo de la ciudad más poblada de Estados Unidos, una victoria electoral que hace tambalear la relación entre la metrópolis y el Gobierno de Donald Trump, quien ya ha amenazado con cortar los fondos federales para Nueva York a raíz de su triunfo.

– La victoria de Abigail Spanberger para la gobernación de Virginia y la de Mikie Sherrill en Nueva Jersey abre la puerta a un avance demócrata en oposición a las políticas de Donald Trump.

EEUU GOBIERNO

Washington – Demócratas y republicanos intentan alcanzar un acuerdo para evitar que el cierre del Gobierno federal estadounidense se prolongue un tiempo récord.

– Se cumple un año de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en Miami en el America Business Forum (ABF), una “cumbre de líderes” que ocurre frente a la sede de su futura biblioteca presidencial en Miami y en la que también participarán María Corina Machado, Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

– La violencia en Cisjordania alcanza niveles récord con ataques de colonos cada día contra palestinos, en una espiral de violencia que no remite.

GUERRA COMERCIAL

Washington – El Tribunal Supremo de EE.UU. escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania planea introducir períodos fijos de servicio militar y aumentar la remuneración de sus soldados con el fin de abordar una de las principales preocupaciones que contribuyen a los bajos niveles de reclutamiento y a los miles de casos de deserción, en un momento en el que el país busca garantizar que sus tropas exhaustas reciban suficientes refuerzos para contener un oponente numérico superior.

– Ucrania trabaja para hacer frente al déficit de electricidad y gas provocado por los bombardeos rusos mientras intenta seguir infligiendo daños a la industria petrolera del enemigo.

– Se reúnen en la ciudad noruega de Bodø los ministros de Defensa de los diez países que participan en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación militar centrado en el norte de Europa y el mar Báltico y que dirige el Reino Unido.

ESPAÑA MONARQUÍA

París – Salen a la venta en Francia las esperadas memorias del rey emérito español Juan Carlos I, publicadas en francés y tituladas ‘Reconciliación’, y sobre las que, en las últimas semanas, han trascendido varios fragmentos sobre cuestiones como el fallido golpe militar del 23F, la educación de su hijo o su relación con el dictador Francisco Franco.

ACOSO ESCOLAR

Ginebra – La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) publica sus últimos datos sobre el nivel de protección de los jóvenes LGBTI al acoso escolar en todo el mundo.

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – El Ejército sudanés busca fortalecerse ante una posible ofensiva de los paramilitares que les arrebate otra capital del Estado en Sudán, esta vez en Kordofán Norte, mientras que la tragedia tras la toma de Al Fasher sigue provocando reacciones internacionales y hace tambalear una posible tregua en el país, que sufre la peor crisis humanitaria del planeta.

FRANCIA SHEIN

París – El propietario del emblemático gran almacén BHV, situado a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, mantiene este miércoles la apertura al público en su edificio de la primera tienda de Shein en Europa, pese a la polémica generada por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil por esta plataforma.

CHILE ELECCIONES

Santiago – Con un discurso más radical, bronco y vociferante, el candidato presidencial ultraderechista Johannes Kaiser ha tomado impulso en las últimas semanas y algunos analistas pronostican que podría dar la sorpresa de las elecciones del 16 de noviembre, superando includo al líder clásico de la extrema derecha chilena, José Antonio Kast.

LUPITA INFANTE

Miami (Entrevista) – Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas.

ESPECIALES

Con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde, la Agencia EFE ha comenzado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía MARCHA VERDE ANIVERSARIO con temas desde Marruecos y desde los Campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Con motivo de la celebración en Belém (Brasil) de la COP 30, la Agencia EFE ha empezado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía COP 30 CLIMA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

00:01h.- Ginebra.- ACOSO ESCOLAR.- La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) publica sus últimos datos sobre el nivel de protección de los jóvenes LGBTI al acoso escolar en todo el mundo. (Texto)

08:00h.- Fráncfort.- BMW RESULTADOS.- El grupo automovilístico alemán BMW presenta sus resultados de los nueve meses del año. (Texto)

08:00h.- Fráncfort.- FRESENIUS RESULTADOS.- El fabricante alemán de tecnología sanitaria Fresenius, dueño de las clínicas españolas Quirónsalud, publica sus resultados financieros correspondientes a los nueve meses del año. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos de la cartera de pedidos de la industria manufacturera en septiembre.

09:30h.- Estocolmo.- SUECIA TIPOS.- El Banco Nacional de Suecia (Riksbank) publica su decisión sobre los tipos básicos de interés (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE TRANSPORTE.- La Comisión Europea presenta un plan para acelerar la alta velocidad ferroviaria con el objetivo de que para 2040 exista una red que conecte entre sí las capitales y grandes ciudades de la Unión Europea con billetes asequibles que aporte beneficios económicos al tiempo que reduce CO2.

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA OMÁN.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said. (Texto)

11:30h.- Madrid.- REAL ACADEMIA.- La Real Academia Española presenta las herramientas del proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial). Real Academia Española. Calle Felipe IV, 4. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA TEATRO.- Entrevista con el director uruguayo Leonel Schimdt, que trae a los escenarios españolas la adaptación teatral de los cuentos de terror social de ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ de la argentina Mariana Enríquez. (Texto)

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de la inflación en sus países miembros.

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA CLIMA.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Protección del Clima, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Carsten Schneider, y la titular de Cooperación Económica y Desarrollo, Reem Alabali-Radovan, informan en una rueda de prensa sobre la contribución de Alemania y Europa a la Conferencia Mundial sobre el Clima en la ciudad brasileña de Belém, la COP30. (Texto)

14:00h.- Ginebra.- BOSQUES CLIMA.- La ONU presenta su informe sobre el «Perfil Forestal 2025 para Europa, América del Norte», el Cáucaso y Asia Central. (Texto) (Audio)

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA CONSTRUCCIÓN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra de Construcción, Verena Hubertz, participan en el Día de la Construcción Alemana en Berlín. El canciller pronuncia un discurso.

17:30h.- Lisboa.- ROCK IN RÍO LISBOA.- Rueda de prensa para presentar las recientes novedades del festival Rock in Río Lisboa, que se celebrará el próximo junio. (Texto) (Foto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania planea introducir períodos fijos de servicio militar y aumentar la remuneración de sus soldados con el fin de abordar una de las principales preocupaciones que contribuyen a los bajos niveles de reclutamiento y a los miles de casos de deserción, en un momento en el que el país busca garantizar que sus tropas exhaustas reciban suficientes refuerzos para contener un oponente numérico superior. (Texto) (Foto)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania trabaja para hacer frente al déficit de electricidad y gas provocado por los bombardeos rusos mientras intenta seguir infligiendo daños a la industria petrolera del enemigo. (Texto)

Roma.- ITALIA DERRUMBE.- Roma vive una jornada de luto oficial por la muerte del operario que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de una torre medieval situada en el centro de la ciudad. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Bodø.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de los diez países que participan en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación en materia de defensa centrado en el norte de Europa y el mar Báltico que dirige el Reino Unido y que lucha, entre otras cosas, contra la flota rusa en la sombra.

Bratislava.- POLONIA ESLOVAQUIA.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Eslovaquia. Esta es la primera visita oficial de Nawrocki al país centroeuropeo desde que asumió el cargo el 6 de agosto.

Bucarest.- RUMANÍA OTAN.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, estará este miércoles y jueves en Bucarest, para participar el jueves en el Foro OTAN-Industria, un evento dedicado a la colaboración entre la Alianza y la industria de defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- TURISMO FERIA.- La feria de turismo World Travel Market (WTM) se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre, con más de 4.000 expositores de unos 180 países, entre ellos España y varios de Latinoamérica. Recinto Excel

Copenhague.- VESTAS RESULTADOS.- La éolica danesa Vestas Wind Systems presenta resultados de los nueve primeros meses del año

Copenhague.- NOVO NORDISK RESULTADOS.- La farmacéutica danesa Novo Nordisk presenta resultados de los nueve primeros meses del año

América

14:00h.- Nueva York.- MCDONALDS RESULTADOS.- La cadena estadounidense de cadena rápida publica resultados del tercer trimestre del año.

15:30h.- Asunción.- PARAGUAY IGLESIA.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) informa en una conferencia de prensa los temas abordados en su 246 Asamblea General Ordinaria que inició este lunes y concluirá el viernes. Casa Pastoral de la La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Guayaquil.- ECUADOR JUSTICIA.- Se instala el juicio en contra diecisiete militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes que fueron asesinados en diciembre de 2024 en Guayaquil. (Texto)

16:00h.- Miami.- EEUU POLÍTICA.- Trump participa en un foro en Miami junto a María Corina Machado, Messi y el presidente de FIFA (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inversión fija bruta de agosto, tras una caída del 6,6 % en agosto. (Texto)

18:00h.- Miami.- LUPITA INFANTE.- Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta a la prensa «Wifredo Lam: Cuando no duermo, sueño», la mayor retrospectiva en Estados Unidos del artista cubano, con 130 obras de diferentes disciplinas que revelan cómo este «encarna la figura del artista transnacional en el siglo XX». MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY 10019 (Texto) (Foto)

19:00h.- Belém.- COP30 CLIMA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura el jueves la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires, participa de un encuentro sobre turismo y se reúne con estudiantes de la Universidad Austral (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL R.UNIDO.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, entrega el premio Earthshot, durante una visita a Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 10,8 billones de pesos (7.200 millones de dólares). (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- Hace 40 años, Colombia estaba a punto de vivir la matanza del Palacio de Justicia, que comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando la guerrilla del M-19 tomó la sede del Poder Judicial, recuperada al día siguiente a sangre y fuego por el Ejército, uno de los episodios más oscuros de la historia nacional, en el que fueron asesinadas cerca de un centenar de personas, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hubo además once desaparecidos. (Texto)

Quito.- ECUADOR EEUU.- Llega a Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien estará en el país hasta el 6 de noviembre y se reunirá con el presidente Daniel Noboa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- La expresidente argentina Cristina Fernández (2007-2015), detenida desde junio en su domicilio tras ser condenada por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato, enfrenta desde este jueves un nuevo juicio, acusada de encabezar una red de cobro de sobornos entre 2003 y 2012. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central brasileño decide si mantiene o modifica la tasa básica de tipos de interés, que se ubican en el 15 %, en un intento de contener la inflación (5,17 % interanual). (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO EMPLEO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publica los empleos formales creados en octubre. (Texto)

Nueva York.- EVA LONGORIA.- El cantante y actor Marc Anthony y Henry Cardenes, fundadores de Maestro Cares Foundation, premian a la actriz y productora Eva Longoria por su labor en pro de las comunidades latinas durante la 12ª Gala Anual “Changing Lives, Building Dreams” Nueva York (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entrega las credenciales oficiales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente Edman Lara, previo a la investidura que se realizará el 8 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El Tribunal Supremo escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano. Tribunal Supremo (Texto)

Río de Janeiro.- COP30 CLIMA.- Foro de Líderes Locales, evento previo a la COP30 que reúne alcaldes y gobernadores de regiones de todo el mundo, para debatir el cambio climático. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

Doha.- DESARROLLO SOCIAL.- La capital de Catar, Doha, acoge la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que tiene el objetivo «abordar las lagunas y reafirmar el compromiso con la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción y su aplicación, así como dar impulso a la implementación de la Agenda 2030»

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- El Foro Africano de Administraciones Tributarias (ATAF-2025) celebra en Argel su ciclo de reuniones anuales, que se extenderán cinco días. Centro Internacional de Conferencias

África

08:00h.- Nairobi.- SUDÁN REBELIÓN.- La Embajada de Sudán en Nairobi ofrece una rueda de prensa sobre la situación en Al Fasher tras la toma hace más de una semana por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo de Rápido (FAR) de esa ciudad, que hasta entonces era el último bastión del Ejército sudanés en la región de Darfur (oeste). (Texto)

Asia

Bangkok – TAILANDIA BUDISMO – Tailandia celebra la festividad budista loy krathong, en la que se liberan pequeñas ofrendas en ríos y lagos del país para honrar a la diosa del agua, en medio del periodo de luto por la muerte de la reina madre Sirikit, el 24 de octubre.

Tokio – TOYOTA RESULTADOS – El líder mundial del motor, Toyota, presenta los resultados financieros de su primer semestre fiscal (abril-septiembre). La firma automovilística japonesa registró una caída de beneficio neto del 37 % interanual por el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

Hong Kong – CHINA EMPRESAS – La automotriz china Seres, socia en fabricación de eléctricos para el gigante tecnológico Huawei, debuta en Hong Kong tras una salida a bolsa valorada en unos 1.700 millones de dólares.

Pekín – CHINA COMERCIO – Se inaugura en Shanghái la octava edición de la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE), uno de los eventos comerciales más destacados del país asiático

