Miércoles 13 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 12 may (EFE).-

Pekín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en Pekín para su segunda visita a China, la primera de este mandato, durante la que se verá con su homólogo chino, Xi Jinping.

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Londres.- Apertura del nuevo periodo de sesiones del parlamento británico y exposición del programa legislativo del Gobierno, que será leído por el rey Carlos III. La sesión se celebra en medio de una profunda crisis del gabinete de Keir Starmer, presionado por buena parte de su partido para que dimita.

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Jerusalén.- Mientras Israel se prepara para celebrar este jueves el día de Jerusalén -que conmemora la ocupación de la ciudad vieja y el este de la ciudad en 1967-, las regiones de Cisjordania aledañas a la capital sufren ya los estragos del último plan de ensanchamiento y anexión de territorio palestino: la Gran Jerusalén.

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Jerusalén.- Nickolay Mladenov, Alto Representante de la Junta de Paz para Gaza, creada por Donald Trump, ofrecerá una rueda de prensa a los medios de comunicación en Jerusalén.

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Astaná.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realiza una visita oficial a Kazajistán.

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Washington.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comienza una visita oficial de dos días en Washington para cumplir una agenda «de alto nivel» que incluye su intervención en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Ciudad de Panamá.- Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de República Dominicana, Luis Abinader, participan este miércoles en la inauguración oficial del Congreso Mundial de Zonas Francas, una cita en la capital panameña en la que líderes empresariales y políticos analizan el futuro del comercio y la inversión ante los retos actuales en el sector.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Séul.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, visita Corea del Sur.

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Atenas – Grecia vive este miércoles una huelga de 24 horas del sector público convocado por el principal sindicato de los funcionarios, ADEDY, para exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía, además de la reintroducción de dos salarios extra anuales recortados durante la crisis de deuda soberana de 2010-2018.

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Londres.- RP del secretario general (Arsenio Domínguez) de la Organización Marítima Internacional.

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Los Ángeles (EEUU.).- El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, inicia un viaje por el estado de California en el que mantendrá encuentros con sectores tecnológicos y medioambientales para celebrar el 40 aniversario de las relaciones entre el Estado Dorado y Cataluña.

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Naciones Unidas.- La diplomática ecuatoriana Maria ‌Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda para unirse a la carrera por la secretaría general de la ONU, explica a EFE sus propuestas para suceder a António Guterres al frente del organismo.

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Montevideo.- En el marco del ‘Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina’, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet diserta en Uruguay sobre el presente y futuro de la democracia en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y transformación tecnológica.

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La Habana.- Las tímidas reformas económicas anunciadas por el Gobierno cubano están topando con los problemas de implementación de la burocracia y con la sombra de las sanciones.

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Francia.- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París concreta este miércoles su petición de condena contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación de malhechores, corrupción, financiación ilegal de la campaña y receptación de fondos públicos libios en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, tras considerar probado que hubo un acuerdo de corrupción con Muamar Gadafi.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Un juez de California dictará sentencia contra Erik Fleming, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina en un caso relacionado con la muerte del actor Matthew Perry.

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Roma.- La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presenta un informe sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el plástico reciclado en los envases de alimentos.

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Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia del papa de los miércoles.

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Wuezerbug (Alemania).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso con motivo del 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo.

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Lisboa.- Miles de fieles participan en la peregrinación de Fátima marcada este año por un llamado a la paz mundial.

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Cannes.- Los motores toman la playa de la Croisette para celebrar el 25 aniversario de la exitosa franquicia hollywoodiense ‘Fast & Furious’, con la proyección de la película que inauguró esta saga protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y el fallecido Paul Walker.

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París.- Alain Cabot, descubridor de decenas de huevos fósiles en territorio francés, sostiene que sus hallazgos pertenecen a la estirpe de los Titanosaurus que habitó la Patagonia argentina hace 80 millones de años.

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Nueva York (EEUU).- La Americas Society inaugura esta semana la exposición ‘Lilia Carrillo: Ruptures and Premonitions’, una retrospectiva dedicada a la pintora mexicana Lilia Carrillo, figura clave de la Generación de la Ruptura, que reúne cerca de una veintena de obras junto a fotografías, cartas y otros materiales de archivo.

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rci/EFETV

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