The Swiss voice in the world since 1935

Miembro del trío irlandés Kneecap es recibido en juzgados de Londres por cientos de fans

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 20 ago (EFE).- Cientos de seguidores del grupo de rap irlandés Kneecap recibieron a uno de sus componentes, Liam Óg Ó Hannaidh, en el Tribunal de Westminster de Londres, al que acude acusado de apoyar a una organización terrorista por supuestamente alzar una bandera de Hizbulá en uno de sus conciertos.

Ondeando banderas de Irlanda y Palestina, una marea de seguidores coreó su nombre y el del grupo, y proclamas a favor de Palestina a la llegada de Ó Hannaidh, que actúa bajo el pseudónimo ‘Mo Chara’ y que se vio rodeado de una nube de fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación.

Ó Hannaidh, de 27 años, ya acudió el pasado mes de junio a su primera comparecencia en la que fue puesto en libertad por el juez Paul Goldspring, y en esta vista se expondrán los argumentos legales de su acusación.

El músico fue acusado el pasado mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado la enseña durante un concierto en Londres el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 del barrio londinense de Kentish Town, cuando, según la acusación, también gritó «Arriba Hamás, Arriba Hizbulá».

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) reforzó su dispositivo con decenas de agentes que mantuvieron a los manifestantes alejados de la entrada del tribunal, aunque el cantante necesitó más de un minuto para lograr entrar a la corte debido a la gran cantidad de personas allí reunidas.

También se escucharon cánticos de «free, free Mo Chara» (libre, libre Mo Chara, en inglés), que fueron jaleados por el propio grupo en su cuenta de Instagram, en la que, desde ayer, publicaron mensajes animando a asistir a la manifestación como «Starmer is the real terrorist. Defend Kneecap» (Starmer es el verdadero terrorista. Defiende a Kneecap).

«Si aún no lo has entendido, el procesamiento de Mo Chara tiene que ver con el miedo. Miedo a las voces que se niegan a seguir el juego de la fantasía de que el Reino Unido es un observador neutral», expresó el grupo en una publicación.

Los Kneecap se dieron a conocer en 2024 a través de la película del mismo nombre -y ganadora de un premio BAFTA-, en la que abordan con humor y a través de su hip hop en lengua gaélica cuestiones identitarias, políticas y sociales, en un reflejo de sus orígenes en la comunidad católica nacionalista norirlandesa. EFE

mas/vg/jac

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR