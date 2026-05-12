Milán cae un 1,36 % ante el repunte de la inflación en EE.UU. y el alza del crudo

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Roma, 12 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en rojo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,36 % hasta los 48.990,98 puntos, tras conocerse los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Estados Unidos y la subida del precio del crudo brent.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 1,32 % hasta los 51.512,60 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 576 millones de acciones por un valor de unos 4.616 millones de euros (unos 5.415 millones de dólares al cambio de hoy).

El parqué milanés, al igual que el resto de plazas europeas, reaccionó con pesimismo al aumento del IPC en Estados Unidos, que se situó en el 3,8 % en abril, su nivel más alto desde mayo de 2023.

A este escenario se sumó el encarecimiento del petróleo brent, el crudo de referencia en Europa, que repunta casi un 4 % y supera los 108 dólares por barril.

Las pérdidas estuvieron lideradas por la tecnológica STMicroelectronics, que cayó un 5,29 %, seguida de la fabricante de cables Prysmian (-5,16 %), la firma de servicios de pago Nexi (-4,82 %), la entidad financiera Bper Banca (-2,70 %) y la operadora de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit (-2,58 %).

Por el contrario, las ganancias estuvieron encabezadas por la empresa de biotecnología Diasorin, que subió un 2,37 %, seguida de la compañía aeroespacial Avio (2,20 %), la fabricante de tubos de acero para la industria energética Tenaris (2,08 %), y las entidades bancarias Banco Bpm (1,94 %) y Banca Monte Paschi di Siena (1,47 %). EFE

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