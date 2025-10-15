Milán pierde un 0,40 % por el sector bancario ante un posible alza de su contribución

Roma, 15 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,40 % hasta los 41.906,90 puntos, lastrada por el sector financiero y bancario tras conocerse que el Gobierno italiano prevé aumentar la contribución exigida a bancos y aseguradoras en los presupuestos de 2026.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,41 % y se situó en los 44.501,86 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 615 millones de acciones por un valor de 3.331 millones de euros (unos 3.874 millones de dólares).

El selectivo milanés cayó afectado por la banca y finanzas después de que el Consejo de Ministros de Italia aprobara el martes el borrador de presupuesto para 2026, que contempla medidas adicionales por un valor de 18.000 millones de euros anuales, e incluye rebajas fiscales y un aumento de la contribución de bancos y aseguradoras.

El Gobierno confirmó que la financiación del proyecto presupuestario se apoyará, entre otras fuentes, en un aumento de las contribuciones de intermediarios financieros y aseguradoras, aunque no detalló la cifra.

Las empresas del selectivo con peores resultados fueron la compañía de pagos digitales Nexi, que cayó un 5,45 %, seguido del gigante de la defensa Leonardo (4,20 %), de las bancas Popolare Sondrio (3,11 %) y Bper Banca (3,04 %) y del grupo financiero Unipol (2,99 %).

Aunque menos, también cayeron la aseguradora Generali, con un 2,86 %, y las bancas Bpm (2,80 %), Mediobanca (2,68 %) y la Banca Monte Paschi Siena (2,24 %).

En contraste, la marca de moda de lujo Moncler lideró las subidas con un alza del 7,77 %, seguida del grupo automovilístico Stellantis (3,21 %), la extractora de agua Interpump (2,97 5), el grupo Ferrari (2,89 %) y el fabricante de audífonos Amplifon (2,64 %). EFE

