Mil músicos, como Kate Bush y Annie Lennox, crean un álbum mudo en protesta contra la IA

3 minutos

Londres, 25 feb (EFE).- Más de 1.000 músicos, entre ellos figuras conocidas como Kate Bush, Damon Albarn y Annie Lennox, han divulgado este martes un álbum mudo en protesta contra los planes del Gobierno británico de permitir que las empresas de inteligencia artificial (IA) puedan utilizar sin permiso obras protegidas por derechos de autor.

En virtud de las propuestas del gobierno, que actualmente están sometidas a la consulta de los ciudadanos, las empresas que desarrollan IA podrán utilizar el contenido de los creadores en internet para ayudar a crear sus propios modelos, a menos que los titulares de esos derechos opten por excluirse.

El álbum mudo lleva el título de ‘Is This What We Want? (‘¿Es esto lo que queremos?) y los músicos esperan que sirva para llamar la atención sobre el posible impacto a largo plazo de la IA en el sector de la industria musical del Reino Unido.

«La propuesta del gobierno entregaría el trabajo de toda una vida de los músicos del país a las empresas de IA, de forma gratuita, permitiendo que esas empresas exploten el trabajo de los músicos para superarlos en competencia», dijo hoy a los medios Ed Newton-Rex, compositor británico que está detrás de la idea del álbum.

Esta obra muda cuenta con el apoyo de artistas como Billy Ocean, Ed O’Brien de Radiohead y Dan Smith de Bastille, además de The Clash, Mystery Jets y Jamiroquai.

«El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial», se destaca en el álbum para explicar su mensaje.

Los programas de IA extraen grandes cantidades de datos como texto, imágenes o música en línea para generar contenido nuevo que se asemeja al creado por un ser humano.

Las propuestas del Gobierno, si prosperan, darían a los artistas la denominada «reserva de derechos», por la que podrían optar por no participar, pero los críticos consideran que es casi imposible que un escritor o un músico pueda notificar a miles de generadores de IA que no quiere que su contenido se use con esos fines.

Un portavoz del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología indicó hoy en un comunicado que «el régimen actual de derechos de autor e IA del Reino Unido está impidiendo que las industrias creativas, los medios y el sector de la IA alcancen su máximo potencial, y eso no puede continuar».

«Es por eso que hemos estado consultando sobre un nuevo enfoque que proteja los intereses tanto de los desarrolladores de IA como de los titulares de derechos y ofrezca una solución que permita que ambos prosperen. Hemos interactuado ampliamente con estos sectores en todo momento y continuaremos haciéndolo», agregó.

«No se ha tomado ninguna decisión» hasta que «estemos absolutamente seguros de que tenemos un plan práctico que cumpla cada uno de nuestros objetivos», precisó. EFE

