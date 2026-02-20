Milei celebra la aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara Baja argentina

Buenos Aires, 20 feb (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, celebró este viernes la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, que ahora deberá regresar al Senado para su discusión.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo dijo que «celebra la aprobación de la ley de modernización laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos».

El proyecto impulsado por Milei fue aprobado el 12 de febrero por el Senado y en la madrugada de este viernes recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones, por lo que la iniciativa regresará a la Cámara Alta para su debate.

La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados coincidió este jueves con una huelga general convocada por las centrales obreras y protestas en los alrededores del Congreso, que, tras incidentes, fueron dispersadas por la policía, con un saldo de al menos 16 detenidos y varios heridos.

Según afirmó el Gobierno, «la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina».

«Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales», señala el comunicado.

El Ejecutivo afirmó que «los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal» y que «esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso».

El denominado proyecto de modernización laboral cambia radicalmente las condiciones de las relaciones de trabajo en Argentina, donde hay un alto nivel de empleo informal y donde se han destruido miles de puestos formales en los últimos años.

La iniciativa cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que perjudican al trabajador.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una quita de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso. EFE

