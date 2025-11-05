Milei parte rumbo a Miami para asistir a un foro y una cena de la conservadora CPAC

2 minutos

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, partió este miércoles rumbo a Miami (Estados Unidos), donde participará en el ‘America Business Forum’, y en una cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizará en Palm Beach, desde donde volará a Nueva York.

Milei viaja a Estados Unidos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo a la agenda difundida por el Gobierno argentino, Milei disertará en la tarde del jueves en el ‘America Business Forum’, foro que se celebra en el Kaseya Center de Miami.

Luego tomará un vuelo a Palm Beach, para participar en la noche del jueves en la cena de gala de la CPAC.

En la madrugada del viernes viajará a Nueva York, donde en horas del mediodía participará en el conversatorio ‘Nuevas oportunidades de inversión en Argentina’ organizado por el Council of the Americas.

A última hora de la tarde volará rumbo a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y, desde allí, tomará el sábado un vuelo a El Alto, para asistir a la investidura presidencial de Rodrigo Paz Pereira.

El viaje emprendido este miércoles es el decimocuarto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en lo que va de 2025.

Su visita anterior fue a mediados de octubre, cuando se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y recibió su respaldo político y económico antes de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre en los que el partido de Milei, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció así su presencia en ambas cámaras del Congreso.

El gesto más importante de Washington fue un acuerdo ‘swap’ de intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares entre ambos países y la compra de pesos, dos medidas que contribuyeron a contener las presiones cambiarias que enfrentaba el Gobierno de Milei en la antesala de los comicios. EFE

nk/gpv