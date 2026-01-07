Miles de admiradores acuden a la misa funeral de Brigitte Bardot en Saint Tropez

París, 7 ene (EFE).- Miles de admiradores de Brigitte Bardot se congregaron este miércoles en las calles próximas a la iglesia de la localidad de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, en la que se celebró la misa funeral de la que fue un icono cinematográfico y defensora de los animales.

«Era la mujer más guapa del mundo», declaró la cantante Mireille Mathieu, refiriéndose a la actriz fallecida el pasado día 28, en declaraciones a los medios poco antes de entrar en la iglesia de Notre Dame de l’Assomption.

El féretro de Brigitte Bardot, que había salido de su propiedad de La Madrague poco antes de las 10.50, llegó en un cortejo a la basílica, donde entró cubierto de flores poco después de las 11.20 con la música de Maria Callas de fondo.

Entre los asistentes a esta ceremonia privada estaban, además de muchas personalidades del mundo del espectáculo y de organizaciones de protección de los animales, como los miembros de la Fundación Brigitte Bardot, algunos responsables políticos.

En particular la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen y, en nombre del Estado Aurore Bergé, ministra delegada para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Lucha contra las discriminaciones.

El párroco oficiante pidió al comienzo de la celebración al público que se abstuviera de tomar fotografías.

Presidiendo la ceremonia, había en particular una foto muy famosa de Brigitte Bardot, en la que aparecía en 1977 con una foca en la banquisa del Polo Norte. EFE

