Miles de evacuados y vuelos suspendidos en Filipinas por la tormenta tropical Fengshen

Bangkok, 19 oct (EFE).- Al menos 7.800 personas han sido evacuadas temporalmente de sus hogares en Filipinas debido al paso de la tormenta tropical Fengshen, que ha tocado tierra cuatro veces en el archipiélago, donde las autoridades han cancelado una treintena de vuelos mientras se registran inundaciones y vientos fuertes.

La agencia meteorológica Pagasa indicó este domingo que Fengshen se encontraba esta tarde a unos 85 kilómetros al noroeste de Zambales, un municipio de la isla de Luzón -que alberga también a Manila-, mientras se espera que la tormenta salga de Filipinas el lunes y continúe hacia Vietnam.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha documentado intensas precipitaciones y vientos de hasta 90 kilómetros por hora en algunas zonas de Luzón, la isla más poblada del país, que han afectado a unas 30.000 personas, entre ellas 7.834 que se encuentran ahora en 131 albergues.

Asimismo, la autoridad de aeronáutica civil de Filipinas confirmó que una treintena de vuelos comerciales fueron suspendidos en las últimas 24 horas, cuando también se anunció la suspensión de clases presenciales en cuatro zonas del norte y centro del país.

«Existe un riesgo mínimo a moderado de marejada ciclónica con alturas máximas de 1 a 2 metros en 24 horas» sobre localidades costeras bajas o expuestas como Ilocos Sur y La Unión, reiteró Pagasa en su más reciente boletín.

En este sentido, recordó que el aviso de tempestad está vigente sobre la costa oeste de Luzón, por lo que han pedido a todos los navegantes permanecer en puerto.

La tormenta tocó tierra el sábado en Sorsogón y este domingo dos veces en Quezón (donde viven unos tres millones de personas) y una más en Bataán, otra provincia de la isla de Luzón.

El pasado 22 de septiembre, el supertifón Ragasa, el mayor del año, tocó tierra en el norte de Filipinas con vientos por encima de los 265 kilómetros por hora, lo que desató una alerta en varios países de Asia, que desalojaron temporalmente a cientos de miles de personas de sus hogares.

Al final, el desastre meteorológico dejó 17 muertos en Taiwán y al menos dos en Filipinas, donde el Gobierno se ha visto sacudido por denuncias de corrupción en el manejo de recursos para la atención de desastres naturales. EFE

