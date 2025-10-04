The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Miles de personas desafían en Hungría la prohibición de una marcha del orgullo

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Varios miles de personas marcharon este sábado en la ciudad de Pécs, en el sur de Hungría, pese a la prohibición de las autoridades de celebrar una marcha del orgullo.

El cortejo de entre 7.000 y 8.000 personas, según un recuento de periodistas de AFP, partió a primera hora de la tarde del centro de esta gran ciudad universitaria, bajo un cielo azul y al son de música animada.

«Estoy aquí hoy porque, desgraciadamente, esta manifestación ya no concierne solo a la comunidad LGTBQ, sino a la restricción de nuestros derechos humanos fundamentales», dijo a AFP Bence Toth, un estudiante de 18 años estimando que la prohibición del desfile contribuyó a engrosar sus filas.

«Venimos para defender nuestras libertades fundamentales», dijo por su parte Edit Sinko, una profesora y psicóloga de 58 años: «No formo parte directamente de las organizaciones o de la comunidad LGTBQ, pero muchos de mis alumnos y de mis amigos sí forman parte. Y no entiendo por qué deberían prohibirlo».

Los organizadores sortearon la prohibición de manifestarse declarando el desfile «una concentración contra la superpoblación de animales salvajes, responsables y víctimas de numerosos accidentes de tráfico», explicó a AFP Peter Heindl, abogado y activista de los derechos humanos.

Sin embargo el recorrido es idéntico al previsto para la marcha del orgullo, añadió.

La Pécs Pride había sido prohibida por la policía el 6 de septiembre y después por el Tribunal Supremo el 15 de septiembre.

El ayuntamiento de Pécs anunció que sus participantes se exponían a multas.

En junio, más de 200.000 personas participaron en la marcha del orgullo de Budapest, desafiando también la prohibición de la policía.

En nombre de la «protección de la infancia», el gobierno del ultraconservador Viktor Orban adoptó en marzo una ley para prohibir manifestaciones como estas, un nuevo paso en su política de limitar los derechos fundamentales de las minorías sexuales y de género.

mg/oaa/pc/meb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR