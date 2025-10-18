Miles de personas huyen de la costa en Filipinas ante la llegada de una tormenta tropical

afp_tickers

1 minuto

Miles de residentes de una isla filipina abandonaron el sábado sus hogares a lo largo de la costa del Pacífico, debido a advertencias de posibles inundaciones por la llegada de la tormenta tropical Fengshen, informaron los organismos de rescate.

Está previsto que el ojo de la tormenta roce Catanduanes, una isla de 270.000 habitantes, a última hora del día con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Fengshen provocará fuertes lluvias, junto con un «riesgo mínimo a moderado» de inundaciones costeras por olas de 1 a 2 metros, informó el servicio meteorológico del gobierno.

Más de 9.000 residentes de Catanduanes se trasladaron a terrenos más seguros, según la oficina provincial de desastres, en una rutina bien ensayada en la isla, que suele ser la primera masa continental afectada por los ciclones que se forman en el océano Pacífico occidental.

Las provincias vecinas de Sorsogon y Albay también pidieron evacuaciones preventivas, pero no se dispuso de cifras oficiales de inmediato.

Filipinas sufre una media de 20 tormentas y tifones al año, que azotan habitualmente zonas propensas a los desastres donde viven en la pobreza millones de personas.

Los científicos advierten que esos fenómenos son cada vez más poderosos a medida que el planeta se calienta debido al cambio climático provocado por el ser humano.

Fengshen llega cuando el país asiático se recupera de una serie de fuertes terremotos que causaron la muerte de al menos 87 personas en las últimas tres semanas.

cgm/mtp/arm/cjc