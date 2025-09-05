Milicianos marchan en Venezuela «para defender la patria» en respuesta a llamado de Maduro

Caracas, 5 sep (EFE).- Cientos de venezolanos enlistados como milicianos marcharon este viernes en respuesta al llamado del presidente, Nicolás Maduro, a «defender la patria», en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico, hecho que Caracas ha denunciado como una «grande amenaza» para el continente.

El centro de Caracas fue escenario de una «micromarcha» en la que participaron unas 800 personas que, según dijeron a EFE, participaron del proceso de alistamiento de la Milicia, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que está integrado, entre otros, por voluntarios civiles.

Una de las asistentes, quien se identificó como Miriam Marión, expresó su disposición a acudir a todas las convocatorias oficiales para organizarse en defensa de la nación.

«Estaremos ahí de noche, de día, de madrugada, cada instante, cada minuto. Nosotros estamos para defender la patria, nuestra patria se defiende, no se vende, no se regala», declaró a EFE la mujer de 74 años.

Marión, quien dijo haberse registrado la semana pasada, se declaró «decidida a echar para adelante» con la «patria».

A su juicio, el presidente estadounidense, Donald Trump, «no puede contra Venezuela», ya que consideró que el país suramericano es «una potencia».

Por su parte, Mayerlín Díaz, de 40 años, quien también aseguró haberse registrado, describió la actividad como «un apoyo más» a Maduro y a todas las «directrices» que «cada día» da a sus simpatizantes.

«No vamos a permitir que ningún imperio norteamericano llegue a nuestro país», declaró Díaz, una exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana.

Al recorrido se sumaron miembros del Concejo Municipal de Libertador (Caracas), quienes aprobaron un «exhorto» por «la defensa de la soberanía nacional, la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe».

Mediante el escrito, el órgano legislativo municipal se declaró «en resistencia activa» contra lo que califica como las «arremetidas del imperialismo».

Según imágenes de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), en los estados Carabobo y Aragua (ambos en el norte del país), así como en Trujillo (oeste) hubo movilizaciones.

Este jueves, Maduro anunció una «gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas» de la Milicia, cuerpo al que, según ha dicho el gobernante, se sumaron recientemente 8,2 millones de ciudadanos en varias convocatorias a alistamiento.

El mandatario señaló, en una reunión transmitida por VTV, que la convocatoria incluía a la que denominó como «base poderosa» de 4,5 millones de milicianos «ya entrenados durante años».

EE.UU. ordenó este viernes, en un nuevo paso en su lucha contra los carteles en el Caribe, el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico, según dio a conocer la cadena estadounidense CBS.EFE

