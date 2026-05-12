Militares colombianos desmantelan un núcleo de ELN en operación con siete posibles muertos

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(Actualiza con declaración del presidente Gustavo Petro)

Bogotá, 12 may (EFE).- Una operación en la región colombiana del Catatumbo desarticuló un núcleo de seguridad del Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron este martes las Fuerzas Militares de Colombia, que aseguraron tener información preliminar de siete rebeldes muertos en dicha ofensiva.

«Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela», expresó Petro en X sobre esta operación ejecutada en esa región fronteriza, uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque fue una operación de «interdicción aérea y asalto» llevada a cabo en una zona rural de Tibú, el principal municipio del Catatumbo, situado en el departamento de Norte de Santander, señaló el mando militar en un comunicado.

«De acuerdo con información de inteligencia militar, esta operación habría dejado presuntamente siete muertos (…) cuyos cuerpos habrían sido extraídos por integrantes de esta organización terrorista en medio de confrontaciones armadas e intentos de ataques con drones contra las tropas que avanzaban hacia el área del objetivo», indicó el parte militar.

En la operación participaron soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea con apoyo de la Fiscalía, que «lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre».

Según el Ejército, este grupo «tenía un alto valor estratégico para el ELN» porque era el que estaba enfrentado al Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Además, era el encargado de la seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN «cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas», agregó la información.

Durante el ataque fueron encontrados dos campamentos de la guerrilla con sistemas de fortificaciones, así como explosivos usados para fabricar minas antipersonas y artefactos adaptados para ser lanzados desde drones.

«Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz», añadió el presidente Petro.

El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares. EFE

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