Militares de Ecuador, Colombia y Perú se reúnen para coordinar acciones en triple frontera

Guayaquil (Ecuador), 7 ago.- Los comandantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en el municipio colombiano de Puerto Leguízamo, del departamento de Putumayo, para coordinar operaciones de seguridad contra el crimen organizado en la triple frontera que estos países comparten en la Amazonía, según informó la institución militar ecuatoriana.

«(Es) un encuentro histórico en el que, por primera vez, definimos las áreas de interés donde muy pronto estaremos desarrollando operaciones combinadas y simultáneas a lo largo de la triple frontera, para afectar de manera contundente a las estructuras armadas ilegales que hacen presencia delictiva en esta zona», detallaron las Fuerzas Armadas de Ecuador en su cuenta de la red social X.

La reunión se produjo en medio de la tensión diplomática creada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al reclamar la soberanía colombiana sobre una isla en mitad del río Amazonas donde se encuentra la población peruana de Santa Rosa, situada en la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú.

El Gobierno de Perú expresó su «más firme y enérgica» ante las acusaciones de Petro y anunció el envío este jueves de una delegación encabezada por su primer ministro, Eduardo Arana, a la población de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la isla Chinería reclamada por el mandatario colombiano.

La visita de la comitiva del Gobierno peruano a esa población coincide con la que Petro tiene previsto realizar este mismo jueves a Leticia, la ciudad colombiana en la ribera del Amazonas que se encuentra frente a Santa Rosa y que, junto a la brasileña Tabatinga, componen la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú. EFE

