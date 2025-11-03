Militares venezolanos destruyen campamento donde hallaron brazaletes alusivos a las FARC

2 minutos

Caracas, 3 nov (EFE).- Militares venezolanos destruyeron un campamento vinculado al narcotráfico en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) en el que hallaron brazaletes alusivos a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó este lunes la Milicia Bolivariana.

A través de una publicación en Instagram, este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) indicó que el operativo se llevó a cabo en la zona binacional que comparte con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.

La institución indicó que en el campamento hallaron 20 brazaletes alusivos al «Frente 33 de las FARC».

Los funcionarios, prosiguió la publicación, se incautaron de un rifle, dos chalecos tácticos, un sombrero, dos portacargadores, un bolso táctico, un par de botas militares, dos pares de botas negros, cinco pantalones impermeables, un traje de buzo, así como 125 cartuchos de diferentes calibres.

«Venezuela es tierra de paz, nuestro territorio nacional no está en venta, no se enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta», añadió la Milicia que no precisó si hubo detenidos en el operativo.

El pasado miércoles, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó de la destrucción de tres campamentos logísticos vinculados al narcotráfico en los estados Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) y Apure (oeste, también limítrofe con el país andino).

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 en Venezuela se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país. EFE

