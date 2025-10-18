Militares venezolanos detienen a nueve personas por tala ilegal en una reserva forestal

Caracas, 18 oct (EFE).- Militares venezolanos detuvieron a nueve personas en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) por presunta tala ilegal en una reserva forestal de la región, informó este sábado la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

En una publicación en Instagram, la institución indicó que el operativo se llevó a cabo en el sector Río Grande del municipio Padre Pedro Chien, en la reserva forestal de Imataca, donde incautaron 194,6 metros cúbicos de «producto forestal en rolas de diversas especies, los cual serían transportados en cuatro vehículos de carga pesada».

«La verificación fue efectuada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Ambiente) que confirmó la alteración de la documentación en el origen, destino, código, volumen y fecha», añadió el reporte.

La GNB señaló que en el operativo también participó la Coordinación Estadal de Guardería Ambiental y la Unidad Territorial de Ecosocialismo (UTEC).

En marzo pasado, La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo también a nueve personas por tala ilegal en el estado costero Sucre (noreste), cercano a Trinidad y Tobago, según informó entonces el comandante estratégico operacional de la institución militar, general Domingo Hernández Lárez.

El alto mando precisó -en ese momento- que se encontraron sesenta metros cúbicos de madera cortada y se incautaron cinco armas blancas, además de una motosierra, tres litros de aceite y cuatro de gasolina, seis motos y tres teléfonos celulares. EFE

sc/jrg