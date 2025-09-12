Militares venezolanos detienen a seis personas que vinculan con traslado de 18 kg de droga

Caracas, 12 sep (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo a seis personas en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) por estar presuntamente vinculadas con el traslado de 18,275 kilos de drogas, informó este viernes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A través de una nota de prensa, VTV detalló que, del total de drogas, 17,225 kilogramos eran de marihuana y un poco más de un kilogramo de cocaína.

Asimismo, subrayó que este hallazgo se hizo en el marco de los ejercicios de la Operación Independencia 200, un despliegue militar y de milicias anunciado este jueves por el presidente Nicolás Maduro por «la independencia y la paz» del país.

Maduro llamó a «garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia», en un contexto en el que denuncia el intento de Estados Unidos de propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela tras su despliegue militar en el mar Caribe, pese a que el Gobierno de Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos vincula a la cúpula del chavismo con el llamado Cartel de los Soles, que señala como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico y blanco del despliegue militar en el Caribe, aunque el Gobierno venezolano afirma que se trata de un «invento» y niega estas acusaciones.

En los primeros ocho meses de este año, Venezuela asegura haber incautado más de 56.000 kilos de distintas drogas en 5.413 procedimientos, y se han detenido a 6.602 personas relacionadas con narcotráfico, así como inhabilitado 402 aeronaves usadas para el transporte de estas sustancias.EFE

