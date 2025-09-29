The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Militares venezolanos detienen a un hombre con 77 kilos de marihuana en estado fronterizo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 29 sep (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo a un hombre con 77 kilos de marihuana en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), informó este lunes el Ministerio de Interior.

A través de Telegram, la cartera de Estado aseguró que efectivos militares aprehendieron «en flagrancia» a un ciudadano de 39 años de edad, a quien le fueron decomisados 150 envoltorios de «presunta droga denominada marihuana, con un peso aproximado de 77 kilos».

De igual manera, «fueron decomisados dos vehículos en los que se trasladaba la droga y demás material de interés criminalístico», indicó el Ministerio, e informó que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía.

El pasado viernes, el Viceministerio de Prevención y Seguridad informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela incautó 519 kilos de marihuana en el estado Lara (oeste), tras un operativo en el que hubo un «intercambio de disparos».

«Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas», señaló la institución, que no aclaró si hubo detenidos o heridos en el operativo.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.EFE

rbc/lb/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR