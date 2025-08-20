Militares venezolanos detienen a un hombre procedente de Colombia con un arma y municiones

Caracas, 20 ago (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo a un hombre en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), a quien se le incautó una pistola calibre 9 milímetros y diez municiones, informó este miércoles la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Asimismo, indicó que el sujeto, a quien también se le retuvo un vehículo y un teléfono celular, venía de Colombia y se dirigía al estado Portuguesa (oeste).

La GNB, que no especificó si el arresto está relacionado con el tráfico de drogas u otro delito, indicó que el procedimiento quedó a la orden de la Fiscalía.

Este martes, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que todas las fronteras que el país comparte con Colombia «están resguardadas, cuidadas al extremo» por fuerzas policiales y militares, aunque, añadió, no puede decir lo mismo del lado colombiano.

Asimismo, indicó que la «guerra» del Gobierno de Colombia contra «grupos irregulares, paramilitares» de ese país es «histórica» y no tiene «nada qué ver» con Venezuela.

Esta declaración se produce luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmara este lunes que las guerrillas de la Segunda Marquetalia -uno de los grupos disidentes más grandes de las extintas FARC- y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) libran una «guerra» en Colombia y Venezuela, países que comparten 2.219 kilómetros de frontera terrestre.

Petro consideró «importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo».

El martes, el mandatario colombiano dijo que aunque Cabello «dice que en Venezuela no están (en referencia a los traficantes de drogas), sí están». EFE

