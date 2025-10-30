Millicom (Tigo): compra de Telefónica Ecuador es «paso decisivo» para crecer en Suramérica

3 minutos

Quito, 30 oct (EFE).- La multinacional luxemburguesa de telecomunicaciones Millicom, que en América Latina opera bajo la marca Tigo, aseguró este jueves que la culminación de la adquisición de la filial en Ecuador de la española Telefónica representa un paso decisivo en su estrategia de crecimiento en Suramérica.

El acuerdo para la venta fue alcanzado y hecho público el pasado 13 de junio, y ahora se hace tangible con la entrada de Tigo en el mercado de la telefonía móvil de Ecuador, donde ocupará la vacante que deja Movistar para competir con la mexicana Claro y la estatal ecuatoriana Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La operación se cerró por 380 millones de dólares (unos 329 millones de euros) y, según Telefónica, implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros.

La adquisición de Telefónica Ecuador por parte de Millicom se suma a la que la misma empresa también hizo recientemente de la filial de Telefónica en Uruguay, por 440 millones de dólares (unos 380 millones de euros).

«Con esta incorporación, la compañía ingresa a un nuevo mercado con alto potencial y consolida su compromiso de largo plazo con América Latina, impulsando la conectividad digital en una economía dolarizada, estable y con fundamentos macroeconómicos sólidos», aseguró la empresa adquiriente.

El director ejecutivo de Millicom, Marcelo Benítez, señaló que «esta adquisición refleja nuestra confianza en el futuro de América Latina y consolida nuestro liderazgo como proveedor de servicios digitales en la región».

«Al llegar a Ecuador, reforzamos nuestra plataforma para expandir el acceso digital, empoderar comunidades y apoyar el progreso económico y social. Es una muestra más de nuestra capacidad de ejecutar y avanzar en nuestra visión estratégica», ahondó Benítez.

El ejecutivo enfatizó el compromiso de su empresa en «conectar personas, oportunidades y futuros sobre la base de un crecimiento sostenible e inclusivo.”

«Con presencia en once países, Millicom se posiciona como uno de los principales grupos de telecomunicaciones de América Latina», enfatizó la empresa.

«La compañía continuará avanzando en la inclusión digital, la innovación y la expansión de redes y servicios de última generación que permiten a personas, empresas y gobiernos prosperar en un mundo cada vez más digital», sostuvo.

La compra de Telefónica Ecuador por parte de Millicom se concretó sin que la compañía española haya podido concretar todavía la nueva concesión que sigue en negociaciones con el Gobierno ecuatoriano, tras vencerse en 2023 la otorgada por 15 años en 2008 y haber funcionado a través de prórrogas a la espera de un acuerdo. EFE

fgg/sbb