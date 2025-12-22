Millonaria venta de títulos de la deuda colombiana provoca controversia y demanda judicial

Bogotá, 22 dic (EFE).- Una inusitada operación de venta de títulos de la deuda colombiana por unos 6.000 millones de dólares es objeto de controversia este lunes en el país, donde opositores al Gobierno ya presentaron la primera acción legal para impedirla y exigir que se proteja el patrimonio público.

La operación la hizo el pasado viernes el Ministerio de Hacienda, que vendió de manera directa Títulos de Tesorería (TES) «por 6.000 millones de dólares, equivalentes a 23 billones de pesos, aproximadamente, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado», según un comunicado de ese despacho.

Los TES son emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República (autoridad monetaria) y le permiten al Gobierno obtener financiamiento con una tasa de interés que puede ser fija o variable.

«Esta venta directa implicará una reducción en las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia 2026», señaló el Ministerio de Hacienda en el comunicado.

Críticas de economistas

Esta transacción ha provocado dudas y críticas de expertos porque el comunicado no detalla, por ejemplo, cómo se estructuró la operación, quién es el inversionista extranjero que compró los TES, las tasas, comisiones y demás condiciones.

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas consideró «gravísimo» y «un desastre» que el Gobierno haya colocado «23 billones de pesos a un inversionista privado en las condiciones más opacas».

«Eso es devolvernos 25 años. Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasas se colocan los montos, aquí (se hizo) a un inversionista privado sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es», manifestó Cárdenas en su cuenta de X.

Con Cárdenas coincidió el también economista y exministro Mauricio Santa María, quien calificó como «grave» que «se rompa la confianza en el mercado de deuda colombiana» por esta operación con la que, según dijo, «alguien se va a hacer muy rico».

«Por primera vez nuestros compradores de deuda están molestos por una operación oscura, poco transparente y que surge de un desespero muy grande dada la increíble situación fiscal que Colombia está viviendo», agregó.

Demanda ante el Consejo de Estado

Ante las dudas que deja la operación, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, anunció hoy que interpuso ante el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) una «acción popular para la protección de los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa».

«El Gobierno de Gustavo Petro Urrego vendió, directamente —sin subasta pública—, títulos de deuda (TES) por 23 billones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) a un solo inversionista extranjero desconocido» lo que, según expertos, señala la demanda, «sería como pedir un préstamo enorme a puerta cerrada, evitando la competencia que asegura mejores condiciones».

Como medida cautelar, De la Espriella y el abogado Germán Calderón España, que lo acompaña en la demanda, pidieron «suspender provisionalmente los efectos jurídicos del acto, negocio o contrato directo» y, como segundo paso, darlo por terminado.

La aspirante presidencial Claudia López, de centro-izquierda, también criticó esta operación y señaló que el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se incubó el mayo escándalo de corrupción del Gobierno de Petro, «palidece comparado con este robo a TES armado en diciembre». EFE

