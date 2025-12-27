Ministerio de Exteriores palestino rechaza el reconocimiento israelí de Somalilandia

2 minutos

Jerusalén, 27 dic (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania ocupada, rechazó el reconocimiento israelí de Somalilandia como Estado soberano al considerar que menoscaba la soberanía de Somalia, y recordó que Israel podría estar buscando un destino para expulsar a los palestinos.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina afirma su absoluto apoyo a la unidad, la soberanía y la independencia política de Somalia», dijo el ministerio en un comunicado divulgado la noche del viernes, en el que se opuso a «cualquier medida que apoye o legitime la secesión (…) y menoscabe su estabilidad».

Israel es el primer país del mundo en reconocer oficialmente la región separatista de Somalilandia (norte) como Estado independiente, lo que ha provocado el rechazo de Somalia -cuyo gobierno lo ha calificado de «ilegal»-, Turquía o Egipto, entre otros países.

Además, el ministerio palestino recordó que Israel «ha utilizado el nombre Somalilandia como pretexto para desplazar a los palestinos, en particular de la Franja de Gaza», durante conversaciones a lo largo del año con autoridades de diferentes países africanos, según reveló la prensa norteamericana el pasado marzo.

«En consecuencia, el Estado de Palestina reitera su total rechazo a los planes israelíes de desplazar forzosamente a nuestro pueblo, bajo cualquier otro nombre, y lo considera una línea roja. También advierte contra cualquier aquiescencia a estas propuestas inaceptables», añadió. EFE

