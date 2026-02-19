Ministerio de Interior de Rusia se queja de falta de recursos y personal en la policía

Moscú, 19 feb (EFE).- El Ministerio de Interior ruso se quejó públicamente este jueves de escasez de recursos dentro del cuerpo de policía, que aseguran que está infrafinanciado, lo que desincentiva la contratación de nuevos agentes.

«En Moscú, los ingresos de un policía de base y un oficial autorizado de primer año no superan los 86.000 rublos, lo que equivale a la mitad del salario medio en la capital», denunció el ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev, ante la Duma o cámara baja del parlamento ruso.

El ministro señaló que este hecho desincentiva a los jóvenes a optar por trabajar en el cuerpo de policía, una profesión con riesgo para la vida y con gran carga de trabajo.

En esta línea, informó que el número de renuncias el año pasado superó en un 40 % al de nuevas incorporaciones, por lo que el cuerpo está «por encima del límite de sus capacidades».

«El año pasado, el número de renuncias aumentó un 7%, alcanzando las 80.000», mientras el número de vacantes asciende a 212.000, aseguró.

«Esto afecta principalmente a unidades clave que interactúan directamente con el público», como las patrullas, «donde hay 40 % de escasez de personal», añadió.

En relación con otros equipos, el departamento de investigación criminal está al 70 % de capacidad; el departamento de investigación, al 73 %.

«En 41 regiones, la tasa de escasez de personal supera el 25%. En 19 departamentos de distrito falta más de la mitad de los agentes», añadió.EFE

